Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2022 – Thaïlande – Un total de 361 établissements

Côte by Mauro Colagreco, un restaurant français contemporain qui se caractérise par une cuisine moderne inspirée de la Riviera, avec des menus fixes pour le déjeuner, des plats à la carte et un dîner spécial « Carte Blanche » composé de neuf plats : une expérience Omakase où chaque plat est une surprise ; Gaa, restaurant innovant qui offre une variété délicieuse de plats indiens métamorphosés à l'aide de techniques et de présentations modernes, ainsi qu'un menu dégustation inspiré de la cuisine de rue, avec un délicieux équilibre de saveurs, de textures et d'arômes ; Igniv, restaurant européen contemporain qui propose une cuisine européenne moderne - notamment ses célèbres nuggets de poulet à la sauce barbecue - dans le cadre d'une expérience unique de repas partagé ; Savelberg (nouveau suite à un déménagement), un restaurant français

Aksorn, un restaurant thaïlandais qui propose des plats savoureux inspirés des livres de recettes thaïlandais collectionnés par le chef entre les années 1940 et 1970. Parmi les plats phares se trouvent les cupcakes à la noix de coco et au porc salé, et la relish au caillé de haricot fermenté avec du porc et des crevettes hachés ;

Cette année, le Guide MICHELIN rend hommage à Ayutthaya, la dernière ville à avoir fait son entrée dans le Guide, mais aussi la plus ancienne et la plus riche en patrimoine. Cette ancienne capitale de la Thaïlande possède un charme historique et symbolise l'une des plus grandes histoires de la cuisine thaïlandaise. Nous sommes donc convaincus que nos lecteurs, locaux et internationaux, prendront plaisir à explorer cette couverture étendue de la scène culinaire thaïlandaise »,

contemporain qui propose des plats à la carte et des menus fixes et offre une cuisine française moderne et sophistiquée préparée à partir d'ingrédients internationaux raffinés ; Yu Ting Yuan, restaurant chinois qui élabore des plats cantonais raffinés mettant l'accent sur les nuances de goût et le juste équilibre entre l'huile et le sucre, avec notamment un canard laqué délicieux et de succulents Dim Sum.

51 autres établissements figurent pour la première fois dans la sélection

du Guide MICHELIN de cette année

Outre les établissements récompensés par les Étoiles MICHELIN, le Bib Gourmand et l'Étoile Verte MICHELIN, la sélection officielle de l'édition 2022 du Guide MICHELIN Thaïlande distingue 196 autres établissements qui proposent de délicieux repas, savamment préparés avec des ingrédients frais et avec talent. Parmi eux, 91 sont situés à Bangkok et dans les provinces environnantes, 16 à Ayutthaya, 37 à Chiang Mai, et 52 à Phuket et Phang-Nga.

51 d'entre eux font leur entrée cette année (15 à Bangkok, 16 à Ayutthaya, 5 à Chiang Mai, et 15 à Phuket et Phang-Nga) :

Baan Suriyasai [Bangkok], un restaurant qui propose des plats traditionnels inspirés de recettes royales et de plats familiaux d'antan, notamment le savoureux ragoût aux 5 épices avec des œufs durs et la poitrine de porc croustillante, les flocons de poisson et les crevettes séchées sautés à la pâte parfumée ; Phak Wan Noodles [Ayutthaya], le premier et unique restaurant d'Ayutthaya où chaque plat est cuisiné avec des légumes verts locaux appelés « Pak Wan » (Melientha), ce qui donne une explosion de différentes saveurs et des arômes uniques ; Yangzi Jiang [Chiang Mai], restaurant chinois installé dans une maison Lanna contemporaine, qui propose des plats frais, soignés et cuisinés avec savoir-faire, dont les fameuses boulettes de pétoncles à la vapeur aux truffes noires ; Juumpo [Phang-Nga], restaurant proposant de nombreuses recettes locales « Baba » (chinoises et thaïlandaises) uniques, comme la soupe au lait de coco à la Baba, avec des crevettes et des herbes thaïlandaises, la sauce pimentée aux crevettes et le poisson frit à la sauce aigre-douce.