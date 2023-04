Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2023 – Allemagne – Un nouveau restaurant trois Étoiles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE GUIDE MICHELIN Paris, 4 avril 2023 La gastronomie allemande s'enrichit d'un nouveau restaurant trois Étoiles et brille plus fort que jamais La gastronomie allemande n'a de cesse de démontrer son agilité et sa résilience malgré un contexte difficile

Le Guide MICHELIN Allemagne atteint un nouveau record avec un total de 334 Étoiles MICHELIN

1 nouveau restaurant décroche trois Étoiles MICHELIN, 8 adresses rejoignent la famille des tables deux Étoiles MICHELIN et 34 établissements se voient attribuer leur première Étoile MICHELIN 16 nouvelles Étoiles Vertes MICHELIN sont reconnues pour leur engagement en faveur d'une gastronomie plus respectueuse de l'environnement Michelin dévoile la sélection 2023 du Guide MICHELIN Allemagne qui, malgré un contexte délicat marqué par l'inflation et la pénurie de travailleurs qualifiés, illustre une fois encore la grande diversité et l'excellence qui caractérisent la scène gastronomique allemande. Cette dernière continue de progresser, comme en témoigne le nombre de restaurants Étoilés MICHELIN distingués dans ce millésime : 334, un nouveau record. Parmi ces adresses se trouvent 1 nouvel établissement trois Étoiles MICHELIN, 8 tables deux Étoiles MICHELIN ainsi que 34 restaurants une Étoile MICHELIN. Malgré les défis imposés par la situation économique actuelle, la sélection 2023 du Guide MICHELIN Allemagne réaffirme la qualité de l'offre gastronomique locale, qui enchante par sa remarquable constance au fil des ans. Notre équipe d'inspection a été impressionnée par l'énergie qui se dégage de ce cru 2023 et c'est avec un immense plaisir que nous accueillons le restaurant JAN dans la famille des établissements trois Étoiles MICHELIN », déclare Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN.

GUIDE MICHELIN Les professionnels allemands ont surmonté bien des crises afin de continuer à proposer à leurs clients une expérience gastronomique à la hauteur de leurs ambitions. Il est par ailleurs encourageant de constater que de plus en plus de restaurateurs sont sensibilisés aux enjeux d'une gastronomie plus durable. Aujourd'hui, ils sont nombreux à s'engager en ce sens et à faire le choix d'une cuisine régionale et de saison. Cet engagement, salué par l'Étoile Verte MICHELIN, est très bien reçu par les convives et contribue à sensibiliser de nombreux professionnels qui suivent cette voie. » ajoute Gwendal Poullennec. Un nouveau restaurant trois Étoiles : JAN, situé à Munich La cuisine de Jan Hartwig a fait sensation auprès des inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN, célèbres pour leur capacité à conserver leur anonymat. Après avoir permis au restaurant munichois « Atelier » de décrocher trois Étoiles MICHELIN, le chef a renouvelé l'exploit en éblouissant les équipes d'inspection par son talent qui lui vaut d'être reconnu comme l'un des meilleurs chefs d'Allemagne. Grâce à JAN, son restaurant situé dans le quartier des musées de Munich, le chef a réalisé son rêve de devenir propriétaire de son propre établissement. Le charme continue d'opérer dans cette nouvelle adresse et sa cuisine créative lui permet d'obtenir directement trois Étoiles MICHELIN. Comme l'ont souligné nos inspectrices et inspecteurs : « Jan Hartwig maîtrise son art et sa technique à la perfection, et sait parfois surprendre par son audace. La mosaïque de produits et de saveurs que l'on découvre dans ses créations est absolument fantastique, c'est véritablement le nec plus ultra de la gastronomie internationale ! » L'expérience gastronomique proposée chez JAN est sublimée par l'ambiance du lieu qui se veut décontractée, par sa décoration moderne mais sobre et, bien sûr, par un service d'un grand professionnalisme. Un chiffre record de 50 restaurants deux Étoiles MICHELIN dont 8 entrées C'est avec grand plaisir que le Guide MICHELIN récompense 50 établissements, dont 8 nouveaux, de deux Étoiles MICHELIN. Alois - Dallmayer Fine Dining, situé à Munich, occupe une place tout à fait spéciale. En effet, après avoir rouvert sous la direction de Max Natmessnig, le restaurant a immédiatement décroché deux Étoiles MICHELIN. Déjà détenteurs d'une première Étoile MICHELIN, plusieurs restaurants ont décroché une deuxième Étoile MICHELIN cette année.

GUIDE MICHELIN Parmi eux, on peut citer L.A. Jordan, niché au cœur de l'hôtel « Ketschauer Hof » à Deidesheim, tenu par le chef Daniel Schimkowitsch, mais aussi Lakeside dont les cuisines, qui se trouvent dans l'hôtel « The Fontenay », sont dirigées par Julian Stowasser, ou encore Votum, piloté par Benjamin Gallein à Hanovre. La famille des restaurants deux Étoiles MICHELIN accueille également sein, tenu par le chef Thorsten Bender à Karlsruhe, ainsi que Coeur D'Artichaut, l'adresse du chef Frédéric Morel à Münster (Westphalie), sans oublier Gourmetestaurant Dichter à Rottach-Egern, où officie le célèbre chef Thomas Kellermann, et Mühle à Schluchsee, dirigé par Niclas Nussbaumer. nouveaux restaurants une Étoile MICHELIN rejoignent la sélection 2023

La sélection des restaurants une Étoile MICHELIN s'enrichit elle aussi avec nouvelles tables. Dans cette catégorie, Berlin s'illustre. En effet, deux restaurants se sont vus attribuer une Étoile MICHELIN dans la capitale. Il s'agit de The NOname et Bonvivant , lequel propose une cuisine exclusivement végétarienne ou vegan. Fribourg mérite également d'être saluée avec 3 nouvelles adresses une Étoile MICHELIN : Colombi Restaurant, Eichhalde et Wolfshöhle. La scène gastronomique de la ville de Münster (Westphalie) est, elle aussi, particulièrement riche : en plus du nouveau restaurant deux Étoiles MICHELIN Cœur D'Artichaut, la ville compte deux nouvelles adresses une Étoile MICHELIN : BOK Restaurant Brust oder Keule et Spitzner. Une fois de plus, Munich se démarque au sein de la scène culinaire allemande : les restaurants Brothers et mural farmhouse - FINE DINE décrochent tous deux une Étoile MICHELIN, avec en prime une Étoile Verte MICHELIN pour l'établissement du chef Rico Birndt, récompensé pour son approche durable de la gastronomie. Enfin, Cologne a impressionné par la qualité de son offre. Une Étoile MICHELIN a été attribuée à Sahila - The Restaurant où la cheffe Julia Komp s'inspire de son voyage autour du monde pour donner vie à des plats aussi exquis que techniques.

GUIDE MICHELIN 28 nouveaux Bib Gourmand sont récompensés par les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN Le Bib Gourmand, qui récompense les établissements proposant des menus de qualité à un prix modéré, est depuis toujours une distinction convoitée et appréciée. Cette année, 28 restaurants ont été récompensés. Grâce au travail minutieux réalisé par les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN, ce ne sont pas moins de 274 restaurants que les restaurateurs et les convives pourront découvrir dans la catégorie Bib Gourmand de cette sélection. 16 nouvelles Étoiles Vertes MICHELIN décernées en faveur d'une gastronomie durable inspirante La sélection 2023 offre à l'Allemagne 16 nouvelles Étoiles Vertes MICHELIN, ce qui porte à 72 le nombre de restaurants récompensés par cette distinction dans le pays. Ces 16 adresses : Schloss Hohenstein, Brauereigasthof Aying, Bandol sur mer, BjörnsOX, Traube, Das Grace, James Farmhouse, Landgasthof Zur Post, Oben, Sennhütte, Hirsch Genusshandwerk, MARBURGER Esszimmer, mural, mural farmhouse - À LA CARTE, mural farmhouse - FINE DINE et Landhaus Tanner, prouvent que, plus que jamais, les restaurateurs s'engagent en faveur de la durabilité en adoptant des méthodes de travail respectueuses de l'environnement et en limitant le gaspillage des ressources. Particulièrement appréciée des convives, cette tendance tournée vers l'avenir continue de se développer depuis l'introduction de l'Étoile Verte dans la sélection allemande en 2020. Les restaurateurs s'engagent de plus en plus dans des pratiques durables. Nombreux sont ceux qui travaillent avec des produits locaux, bio et de saison, choisissent des races de viande locales, privilégient les circuits courts, s'efforcent d'économiser l'énergie et de limiter le gaspillage. Ils sensibilisent par la même occasion leur personnel ainsi que leurs convives aux enjeux environnementaux. Une bonne gestion des ressources, notamment alimentaires, est la clé d'une gastronomie plus durable. Quatre prix spéciaux MICHELIN récompensent le savoir-faire de professionnels de talent Créés pour mettre en avant l'incroyable diversité du monde de la restauration, les prix du Chef Mentor, du Jeune Chef, du Service et de la Sommellerie sont décernés à quatre professionnels dans le cadre de la sélection 2023.