COMMUNIQUÉ DE PRESSE GUIDE MICHELIN Paris, le 12 septembre 2023 Les premières Étoiles du Guide MICHELIN Colorado dévoilées Le Colorado fait une entrée remarquée avec quatre

Étoiles Vertes MICHELIN, et cinq restaurants récompensés d'une

Étoile MICHELIN

Étoiles Vertes MICHELIN, et cinq restaurants récompensés d'une Étoile MICHELIN Neuf Bib Gourmand ainsi que quatre Prix spéciaux MICHELIN ont également été décernés

Au total, 44 restaurants et 15 styles de cuisines sont représentés dans ce premier Guide MICHELIN Colorado Le Colorado a officiellement fait son entrée dans la grande famille des Guides MICHELIN avec cinq établissements une Étoile MICHELIN ainsi que quatre Étoiles Vertes MICHELIN. Les restaurants Brutø et The Wolf's Tailor se voient chacun attribuer leur première Étoile MICHELIN en plus de l'Étoile Verte MICHELIN. La sélection complète, qui comprend également les Bib Gourmand ainsi que les tables recommandées par le Guide MICHELIN, se compose de 44 adresses. Avec non moins de cinq restaurants Étoilés MICHELIN, la révélation de cette première sélection est un grand moment de fierté pour l'État du Colorado mais également pour le Guide MICHELIN. », a confié Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN. « Ce premier millésime compte également plusieurs Étoiles Vertes MICHELIN, une belle entrée en matière. Connus pour leur anonymat, nos inspectrices et inspecteurs ont été impressionnés par la qualité des produits cuisinés dans ces restaurants, qui mettent à l'honneur des ingrédients locaux, de saison et cultivés durablement. Cette première sélection est un moment important pour la communauté culinaire locale, on sent un réel engouement. » Voici la liste des nouveaux restaurants récompensés d'une Étoile MICHELIN, accompagnée de remarques de l'équipe d'inspection (l'ensemble des commentaires des inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN est disponible sur le site internet ainsi que sur l'application mobiledu Guide MICHELIN) :

GUIDE MICHELIN Une Étoile MICHELIN Beckon (Denver ; cuisine contemporaine) Beckon » signifie « appeler », « inviter » en anglais. Plus qu'un nom, c'est la philosophie de cet ambitieux restaurant situé dans le quartier de RiNo. Il est dirigé par le chef Duncan Holmes qui peut compter sur son personnel attentif pour assurer à ses convives la meilleure expérience possible. Ces derniers pénètrent dans une pièce à la décoration scandinave épurée, avant de prendre place au comptoir de 18 places d'où ils peuvent admirer le ballet de l'équipe de cuisine qui s'affaire autour du chef. Le menu dégustation contemporain en plusieurs services change à chaque trimestre afin de s'adapter aux saisons. En automne, vous pourrez donc déguster des plats axés sur le thème des récoltes. Les assiettes imaginées par le chef sont tout à fait originales, comme en témoigne le filet de caille grillé avec sa cuisse confite, accompagnés d'un gratin de chou kale aux graines de tournesol avec une réduction de caille, un véritable sans-faute. Bosq (Aspen ; cuisine contemporaine) Dans ce restaurant singulier, le chef Barclay Dodge et son équipe proposent une cuisine inspirée par la saisonnalité. Pour être sûr d'offrir les meilleurs plats possibles à ses convives, le chef cueille lui-même bon nombre de ses ingrédients dans les montagnes environnantes et s'approvisionne également auprès de producteurs locaux. Il s'appuie sur diverses techniques pour révéler toutes les saveurs des produits, et notamment sur la fermentation. Le format du menu permet aux convives de le composer eux-mêmes en choisissant un minimum de quatre plats. Chez Bosq, le détail est la clé. Qu'il s'agisse des bourgeons d'épicéa ramassés à la main ou encore du beurre fabriqué à partir du lait fourni par les coopératives locales, chaque ingrédient, y compris ceux qui proviennent d'autres États comme le homard de Nouvelle Angleterre cuit sur du bois de genévrier, est imprégné des saveurs locales. Brutø (Denver ; cuisine mexicaine/contemporaine) C'est le chef Michael Diaz de Leon qui est à la tête de cet établissement où ingrédients locaux et de saison règnent en maîtres. S'il applique cette philosophie aux légumes qu'il cuisine, c'est aussi vrai pour les céréales, qui sont moulues ou broyées sur place. L'utilisation du feu comme principal élément de cuisson confère à chacune de ses créations une personnalité unique. Le menu, qui s'inscrit dans la tradition mexicaine, raconte une histoire. Le plat le plus parlant est peut-être l'agneau préparé en deux façons, qui est servi en taco façon street food, ainsi qu'en kushiyaki de gigot accompagné d'une quenelle de mole chichilo, une sauce traditionnelle mexicaine. Frasca Food and Wine (Boulder ; cuisine italienne) Dans son restaurant où chaque convive est traité avec le plus grand soin, le chef Ian Palazolla propose une authentique cuisine italienne, mais pas n'importe laquelle. Sa spécialité, c'est la gastronomie de la région de Frioul Vénétie Julienne, située au nord du pays. Les menus fixe et dégustation mettent les pâtes et les fruits de mer à l'honneur, réhaussés de quelques touches alpines et slaves. Si ce menu unique en son genre se concentre sur une région peu connue d'Italie, les ingrédients proviennent bel et bien du Colorado. Les assiettes s'inscrivent dans une approche minimaliste qui va à l'essentiel, comme en témoigne le cjalson, un ravioli aux épinards en forme de demi- lune garni d'une purée de petits pois et de pommes de terre.

GUIDE MICHELIN The Wolf's Tailor (Denver ; cuisine contemporaine) Avec une approche du dressage aussi originale que son nom, cette adresse sort incontestablement du lot. Le chef Taylor Stark a imaginé un menu créatif en plusieurs services qui révèle une personnalité marquée. Son style unique et indéfinissable est inspiré par les cuisines nordique, italienne mais également d'Asie orientale. Ce melting- pot d'influences n'empêche pas le chef de proposer une cuisine maîtrisée et cohérente. Bien que le menu évolue tout au long de l'année pour explorer différents thèmes, les plats gardent toujours une même harmonie. Le chef sait parfaitement mettre en valeur chaque ingrédient qu'il cuisine en s'appuyant sur des techniques précises, dont la fermentation, qui confère à ses assiettes un caractère singulier. Étoile Verte MICHELIN Blackbelly Market (Denver ; cuisine américaine) Initiatives : valorisation de chaque produit dans son entièreté, y compris les animaux, dont la plupart sont abattus au restaurant ; approvisionnement auprès de ranchs et d'exploitations locaux qui adoptent une approche naturelle ; herbes et fleurs cultivées sur la propriété. Bramble & Hare (Boulder ; cuisine américaine) Initiatives : exploitation de 70 acres en agriculture biologique où sont cultivées plus de 250 variétés de légumes, d'herbes mais également de céréales utilisées pour la fabrication de farine sur meule de pierre ; en plus de cela, une acre est dédiée à la camomille utilisée au restaurant et 360 acres sont exploitées en pâturage pour l'élevage de races anciennes de moutons et de cochons. Brutø (Denver ; cuisine mexicaine/contemporaine) Initiatives : éthique zéro déchet ; programme de fermentation pour créer des ingrédients à la saveur umami ; céréales cultivées dans le Colorado et moulues sur place ; approvisionnement hyper local ; partenariat avec l'association Zero Foodprint pour contribuer à réduire l'empreinte carbone et les émissions de carbone. The Wolf's Tailor (Denver ; cuisine contemporaine) Initiatives : approche zéro déchet ; projet de production de vinaigre de cidre de pomme local ; recyclage des déchets de pain en gochujang de levain ; agriculture sous contrat pour produire de la farine de blé ancien sur une parcelle exploitée en agriculture biologique selon des pratiques d'agriculture régénératrice ; jardin pollinisateur sur site ; programme de cueillette durable certifié. Bib Gourmand Les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN ont souhaité récompenser neuf restaurantsdu Bib Gourmand, attribué aux établissements qui proposent une très bonne cuisine pour un excellent rapport qualité-prix. Il s'agit de AJ's PitBar-B-Q, Ash'Kara, Basta, The Ginger Pig, Glo Noodle House, Hop Alley, La Diabla Pozole y Mezcal, Mister Oso et Tavernetta.

GUIDE MICHELIN Prix spéciaux MICHELIN En plus des sélections des Bib Gourmand et des Étoiles MICHELIN, le Guide MICHELIN a annoncé quatre Prix spéciaux : Prix Lauréat Établissement Prix MICHELIN des Cocktails Caroline Clark The Wolf's Tailor Exceptionnels Remis par Basil Hayden Prix MICHELIN de la Ryan Fletter Barolo Grill Sommellerie et Erin Lindstone Remis par Wine Access Prix MICHELIN Sergei Kiefel et Frasca Food du Service l'équipe du personnel de and Wine salle Prix MICHELIN du Kelly Kawachi Blackbelly Market Jeune Chef La cérémonie du Guide MICHELIN est présentée en partenariat avec Capital One. Hôtels Les restaurants récompensés rejoignent la sélection d'hôtels du Guide MICHELIN qui met en avant les lieux de séjour les plus originaux et tendance à ne pas manquer au Colorado et dans le monde entier. Chaque hôtel a été sélectionné par les experts du Guide MICHELIN pour son style, son service et sa personnalité uniques (avec des formules qui conviennent à tous les budgets) et peut être réservé directement sur le site Internet et l'application du Guide MICHELIN. Au Colorado, parmi les hôtels les plus spectaculaires, figurent des campings de luxe à l'image de Collective Vail, des établissements de la collection « Plus » comme le Source Hotelet le Crawford Hotel, tous deux situés Denver, mais aussi des motels rénovés tels que le Amigo Motor Lodge et des villes fantômes restaurées comme Dunton Hot Springs . Le Guide MICHELIN est une référence dans le monde de la gastronomie. Il définit présent un nouveau standard de qualité pour l'hôtellerie. Consultez le site internet du Guide MICHELIN ou téléchargez l'application gratuite pour iOS et Android afin de découvrir chaque restaurant de la sélection et effectuer une réservation dans un hôtel pour un séjour inoubliable.