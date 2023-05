Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2023 – Floride – 4 nouvelles étoiles brillent

GUIDE MICHELIN

Koya (Tampa, cuisine japonaise)

Adriana et Eric Fralick sont particulièrement attentifs à offrir la meilleure expérience possible aux huit convives que peut accueillir ce comptoir intimiste. Pour cela, le couple a imaginé un menu dégustation contemporain en plusieurs services avec une interprétation inédite de la cuisine japonaise. Les plats originaux servis chez Koya sont toujours pensés avec le plus grand soin. Ici, les produits de la mer sont les vedettes d'assiettes parfaitement maîtrisées : certains incontournables comme le thon rouge et l'oursin sont acheminés chaque semaine depuis le marché de Kagoshima où l'équipe dispose de son propre acheteur. Au lieu du traditionnel défilé de nigiri auquel on pourrait s'attendre dans un menu omakase, on découvre des plats alliant sensibilités culinaires orientales et occidentales. C'est de ce savant mariage que naissent des créations surprenantes comme le macaron de saumon fumé à la betterave et à la vodka ou le roulé au chutoro et son guacamole au wasabi. Le repas se termine par une carte des desserts tout aussi mémorable sur laquelle figure par exemple la glace au yuzu agrémentée d'une langue d'oursin d'Hokkaido et parsemée de caviar ainsi que d'un zeste de citron vert.

Lilac (Tampa, cuisine contemporaine)

Niché au sein de l'élégant hôtel Edition, ce restaurant dirigé par John Fraser est particulièrement prisé. Bien qu'il n'y ait pas une once de lilas à l'horizon, le lieu se démarque par son atmosphère envoûtante. Côté cuisine, le chef propose un menu contemporain en quatre services aux influences méditerranéennes dans lequel les techniques françaises viennent sublimer des ingrédients locaux. En entrée, les convives peuvent déguster de petits bijoux comme la noix de Saint- Jacques fumée au romarin, servie sous cloche avec une feuillantine de homard parfaitement exécutée. Pour le plat principal, ils ont le choix entre plusieurs mets dont le saumon Ora King avec sa salade de crabe caillou ou encore la côte d'agneau du Colorado accompagnée d'une saucisse d'agneau maison et de poireaux fondants. En plus des traditionnels vins et cocktails, l'équipe de Lilac joue sur l'originalité et propose une carte de cocktails à base de champagne.

Rocca (Tampa, cuisine italienne)

Dans ce restaurant très en vogue, le chef Bryce Bonsack mêle son savoir-fairenew-yorkais aux connaissances qu'il a acquises en Italie. Ainsi, on retrouve naturellement à la carte des plats de pâtes maison préparés à la perfection. Le chef s'appuie sur sa grande technique pour sublimer des saveurs italiennes classiques, comme les traditionnels spaghettis al limone qu'il accompagne de crabe bleu et de citron, avec des lamelles d'ail et de courgette. Si la mozzarella filée sous les yeux des convives fait parler d'elle, la saveur de ce fromage délicat marque les mémoires plus encore que cet étonnant spectacle. Mais chez Rocca, la meilleure surprise est encore l'originalité que l'on retrouve tout au long de la carte, comme en témoigne le carpaccio de sériole à la pomme verte, aux câpres et au raifort. Pour finir, les desserts proposés viennent clôturer en beauté cette