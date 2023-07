Si la cuisine cantonaise domine incontestablement la scène gastronomique de cette ville portuaire, les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN ont pu constater que la cuisine sichuanaise est de plus en plus représentée dans la capitale de la province de Guangdong. Notre équipe d'inspection a dépassé les frontières du

La sélection de restaurants du Guide MICHELIN Guangzhou 2023 a été présentée le 13 juillet au Ritz-Carlton Guangzhou. Avec un total de 119 restaurants recommandés dont 3 établissements deux Étoiles MICHELIN, 16 tables une Étoile MICHELIN, 42 Bib Gourmand et 58 adresses sélectionnées, cette sixième édition du Guide MICHELIN illustre la qualité croissante et le fort dynamisme de la scène culinaire de Guangzhou. Au cours de la Cérémonie de révélation, trois prix spéciaux ont également été décernés, saluant le talent de professionnels qui contribuent à offrir à leurs convives la meilleure expérience gastronomique possible : les prix MICHELIN du Jeune Chef, celui du Service ainsi que le nouveau prix de la Sommellerie.

Enfin, le restaurant Yong, était déjà recommandé par le Guide MICHELIN et décroche cette année sa première Étoile MICHELIN. Situé dans un magnifique bâtiment historique restauré avec goût, cet établissement dirigé par le célèbre chef Lan Guijun ne manquera pas d'interpeller les fin gourmets avec son menu sichuanais aux multiples facettes, ses ingrédients de qualité, son exécution impeccable et son service tout aussi exemplaire. Chaque plat témoigne d'une grande délicatesse, à l'image des nouilles de cinq couleurs au homard ou encore des pattes de poulet au piment.

. Pickmoon Gourmet qui mettent à l'honneur les spécialités de Chaozhou, Song et ses saveurs sichuanaises, ainsi que Rêver et Stiller qui proposent respectivement une cuisine française et européenne.

S'ajoutent à celles-ci 15 adresses qui sont cette année encore récompensées d'une Étoile MICHELIN pour leur offre gastronomique remarquable : BingSheng Mansion, BingSheng Private Kitchen (Tianhe East Road), Jade River, Lai Heen, Lei Garden (Yuexiu), Lingnan House, Wisca (Haizhu), Xin Ji et Yu Yue Heen qui proposent d'authentiques plats cantonais, Hongtu Hall salué pour ses dim sum, Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine et Suyab Courtyar

Dans le cadre de la nouvelle sélection du Guide MICHELIN Guangzhou, le restaurant Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine, qui mise sur des techniques cantonaises traditionnelles, le créatif Taian Table, ainsi que Jiang by Chef Fei, véritable équilibriste qui allie cuisine cantonaise traditionnelle et cuisine novatrice, conservent tous les trois leurs deux Étoiles MICHELIN.

Notre équipe a notamment relevé l'arrivée d'une nouvelle génération déterminée à élargir l'horizon de la scène culinaire de Guangzhou, et qui a su trouver sa place au sein de l'industrie de la restauration. Nous souhaitons encourager tous ces jeunes talents qui illuminent la scène gastronomique de leur enthousiasme et de leur vitalité. »

Depuis l'an dernier, les équipes des restaurants de Guangzhou ont continué d'évoluer, elles ont adopté des techniques et des approches innovantes ainsi qu'une vision plus contemporaine de la gastronomie. Les restaurants très variés qui composent la sélection illustrent à merveille les nombreuses facettes de la scène culinaire de Guangzhou » a affirmé Gwendal Poullennec, Directeur international du Guide MICHELIN.

GUIDE MICHELIN

Pour compléter cette belle expérience, le sommelier propose des accords mets et vins d'une grande justesse, qui accompagnent parfaitement les assiettes élaborées par le chef et son équipe.

6 nouveaux Bib Gourmand et 7 nouvelles adresses font leur entrée dans la sélection du Guide MICHELIN

6 nouveaux restaurants sont récompensés d'un Bib Gourmand pour leur cuisine de qualité à prix modéré. A Guangzhou, il s'agit généralement d'établissements où l'on peut déguster un repas en trois services, boissons non comprises, pour moins de 300 ¥ (37 euros environ). Ces nouvelles adresses mettent toutes à l'honneur les saveurs locales en proposant des plats typiques de la région : Hui Xing Yuan, Jia Yuan, Rong Yi Fa Niu Za Dian (Shishu Road), Xin Wen Ji (Yuexiu), Yao Ji, et Zijin Shi Fang.

En plus des restaurants Étoilés MICHELIN et des Bib Gourmand, le Guide MICHELIN Guanghzou 2023 recommande 58 établissements qui, ensemble, proposent une grande variété de saveurs et autant de très bonnes expériences culinaires. 7 d'entre eux sont de nouveaux ajouts à la sélection et ont séduit cette année les inspectrices et inspecteurs du Guide. Il s'agit des restaurants cantonais Chao Ji Claypot Rice (Liwan) et Wing Lee Restaurant, de Sing Wan Loi Noodle, qui met à l'honneur les spécialités de nouilles, de Tao Gie Mie Zhou et Xin Cuo où l'on peut déguster des plats typiques de Chaozhou, ainsi que de ChaoYue, qui séduit ses convives grâce à sa cuisine créative, et de The Attic une table au concept continental moderne.

3 prix spéciaux récompensent des talents du secteur de la restauration

En plus de recommander d'excellentes adresses, le Guide MICHELIN a décerné 3 prix spéciaux pour saluer des professionnels au talent et au savoir-faire impressionnants. À travers cette initiative, le Guide MICHELIN souhaite promouvoir et mettre en lumière les divers métiers du secteur qui, ensemble, permettent aux gourmets de vivre des moments inoubliables.

Kelvin CHOW, le chef du restaurant The Attic, récemment recommandé par le Guide MICHELIN, reçoit cette année le prix du Jeune Chef, soutenu par Blancpain. C'est après avoir décroché son diplôme d'ingénieur informatique qu'il décide de s'orienter vers la gastronomie et plus particulièrement vers la cuisine européenne.