Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2023 – Istanbul – Première sélection

GUIDE MICHELIN

TURK Fatih Tutak décroche deux Etoiles MICHELIN

Situé dans le district de Şişli Bomonti, au cœur de la rive européenne, TURK Fatih Tutak offre un théâtre moderne et chic aux gourmets avides de découvrir des saveurs typiquement turques, brillamment réinterprétées par le chef Fatih Tutak. Ce professionnel de talent, dont le parcours international a côtoyé quelques-uns des plus grands noms de la gastronomie mondiale, est revenu en Turquie en 2019 pour ouvrir ce restaurant de haute gastronomie.

Dans les assiettes, les préparations, souvent réhaussées de délicates notes acides et fumées - la signature du chef -, sont franches, précises mais surtout, expriment l'attachement d'un homme à son terroir et ses racines. Les fameux mantı, réalisés en hommage à sa mère, sont devenus iconiques tout autant que le service du dessert, proposé au cœur de la cuisine ouverte.

4 restaurants récompensés d'une Etoile MICHELIN

Illustration de l'excellence de la scène culinaire stambouliote, 4 établissements, partageant un attachement commun aux produits et saveurs turques, reçoivent une première Etoile MICHELIN.

Située dans le quartier de Yeniköy, Araka, propose une parenthèse hors du temps et de l'agitation de la ville. A la carte, la cheffe Zeynep Pınar Taşdemir signe une cuisine particulièrement marquée et audacieuse qui fait la part belle aux légumes de saison et herbes fraiches. Les saveurs piquantes, acides et épicées se mêlent et s'équilibrent à merveille, à l'image de cette purée de potiron relevée de za'atar et agrémentée de légumes marinés et d'olives chaudes servies dans une sauce corsée.

Chez Mikla, dans le district de Beyoğlu Pera, les chefs imaginent une cuisine où les traditions anatoliennes sont revues avec une pointe d'innovation. Célébrant la richesse et la diversité des produits turcs, les créations offrent un vrai concentré de saveurs. Parmi les plats qui ont séduit les inspectrices et inspecteurs MICHELIN, on retrouve cette tentacule de poulpe, rapidement bouillie puis grillée, ici réhaussée d'une laque légèrement sucrée et accompagnée d'une salade de haricots verts marinés au pourpier et vinaigrette à la pomme.

Neolokal, situé dans le complexe culturel Salt Galata, joue lui aussi sur un répertoire typiquement anatolien. Ici, l'avant-gardisme des techniques et l'innovation culinaire sont mis au service d'assiettes qui se veulent être un pont permanent entre traditions et modernité, à l'image de ce "cupcake" épicé confectionné à partir de boulgour et d'une savoureuse préparation de poulet, accompagné d'une sauce veloutée, d'une demi-glace de poulet corsée, et surmonté d'un croustillant de pommes de terre.

Enfin, Nicole, dans le district de Beyoğlu Tomtom, propose une cuisine tout en finesse, où les recettes traditionnelles turques composent avec les épices venues du Moyen-Orient. Le chef Serkan Aksoy, qui a commencé sa carrière à Bodrum, porte un soin particulier à l'origine de ses produits et entretient un réseau de producteurs locaux des plus vertueux. Ses dolmas, agrémentés de yaourt fumé ou encore l'agneau fondant rehaussé d'un jus de raisin extrêmement réduit ont séduit les équipes du Guide.