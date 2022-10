Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2023 – Kyoto Osaka – 389 restaurants

"Cette année encore, notre sélection de restaurants illustre à quel point Kyoto et Osaka continuent de figurer parmi les hauts lieux de la gastronomie mondiale. Avec son histoire et sa culture, ses plats traditionnels et son sens aigu du service, Kyoto est une destination incontournable pour tout voyageur désireux de découvrir et d'apprécier l'hospitalité japonaise. Osaka, quant à elle, a développé une scène culinaire unique, offrant une grande variété de cuisines, allant des classiques nippons à des saveurs bien plus internationales. Nos inspectrices et inspecteurs ont pris un immense plaisir à réaliser cette sélection 2023, à découvrir de nombreuses nouvelles adresses et, pour la première fois dans l'histoire du Guide Kyoto Osaka, à mettre en lumière des professionnels talentueux et engagés grâce à nos Prix spéciaux", déclare Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN.

Michelin a présenté aujourd'hui la sélection de restaurants du Guide MICHELIN Kyoto Osaka 2023 qui met en avant 389 établissements. Parmi ceux-ci, 41 restaurants sont nouvellement distingués par les inspectrices et inspecteurs MICHELIN, et reçoivent deux Etoiles MICHELIN, une Etoile MICHELIN ou bien un Bib Gourmand.

Pour la première fois, le Prix MICHELIN du Chef Mentor et le Prix MICHELIN du Service soulignent le talent et le

GUIDE MICHELIN

Ryō-shō et VELROSIER sont distingués de deux Etoiles MICHELIN à Kyoto

En entrant directement dans la sélection du Guide MICHELIN avec deux Etoiles, Ryō-shō, dirigé par le chef Makoto Fujiwara, a impressionné les inspectrices et inspecteurs et donné raison à la signification du nom du restaurant : " surpasser le ciel ". Dans ce bâtiment de style Sukiya, construit par des maîtres artisans, les gourmets sont invités à déguster des plats japonais traditionnels et dont l'ajout d'ingrédients occidentaux ouvre un dialogue savoureux avec la gastronomie française.

VELROSIER, qui s'est vu décerner une Etoile MICHELIN l'an dernier, est promu à deux Etoiles cette année. Dans ce restaurant moderne et design, le chef propriétaire Yuji Iwasaki propose une fusion subtile et innovante entre les saveurs et les techniques chinoises et françaises. Les gaufres monaka fourrées au foie gras et infusées de roses et de clous de girofle, ou les gyoza poêlés - qui sont ici déconstruits et réassemblés -, ne sont que deux exemples de la créativité débridée du chef et de son équipe.

Outre ces 2 nouveaux restaurants doublement étoilés, 17 autres tables conservent leur distinction à Kyoto et 10 à Osaka. Tous les restaurants triplement étoilés - 6 à Kyoto et 3 à Osaka - maintiennent également leur distinction dans la sélection 2023. A Kyoto, Kikunoi Honten et Hyotei, triplement étoilés depuis la première édition du Guide, fêtent ainsi leur 14e année au sommet de la gastronomie mondiale.

3 nouvelles Etoiles MICHELIN brillent à Kyoto et 8 à Osaka

Kyoto, DODICI associe en toute subtilité saveurs italiennes et japonaises. Kenya et Enyuan Kobayashi célèbrent quant à eux une large palette de spécialités nipponnes ; le premier avec de délicieux currys et ramen, le second avec des tempura kaiseki particulièrement raffinées.

Osaka, avec 8 nouveaux restaurants une Etoile, démontre la vivacité de sa scène gastronomique. Les gourmets à la recherche de saveurs japonaises

- qu'ils s'agissent de plats traditionnels ou modernes, de yakitori ou de sushi - se rendront donc chez Fushimimachi Kakoiyama , Naniwakappo NOBORU , Yakitori Torisen ou Sushi Sanshin . Ceux qui préfèrent découvrir des saveurs françaises réserveront une table chez nent , ORIGIN ou PRESQU'ÎLE . Enfin, Kamigatachuka SHINTANI , dirigé par le chef Akihito Shintani, ajoute une nouvelle touche internationale à la sélection en proposant une séduisante fusion entre la Chine et le Kansai.

Abondance de cuisines dans la sélection Bib Gourmand

Avec pas moins de 98 et 99 restaurants Bib Gourmand, Kyoto et Osaka continuent d'offrir un terrain de jeu des plus attrayants à tous les gourmets