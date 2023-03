Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2023 – Malte – Une nouvelle Etoile MICHELIN

Un charmant petit bistrot de style français, informel mais élégant, offrant une décoration contemporaine. Le talentueux chef propose ici une offre méditerranéenne qui n'hésite pas à s'enrichir de touches culinaires d'autres cultures, pleines de caractère, tirant le meilleur des ingrédients locaux. La carte des vins est également remarquable, avec plus de 600 références du monde entier, avec une emphase particulière sur les terroirs viticoles français et italien.

5 nouveaux restaurants font leur entrée dans la sélection du Guide MICHELIN Malte 2023

Giuseppi's- Naxxar

Situé au sein de l'attractif hôtel Salini Resort, ce dernier domine la baie du même nom. Ici, on propose une cuisine méditerranéenne aux accents contemporains et sensible aux tendances culinaires.

LOA - St Paul's Bay

Dans cet établissement qui fait face à la mer, berceau mythologique des sirènes, on déguste une cuisine fusion d'inspiration sud-américaine dans une atmosphère relaxante et conviviale. Les cocktails ouvrant le dîner sont également très attrayants.

Grotto Tavern - Rabat

Profitant d'une localisation idéale dans le centre historique de Rabat, le restaurant propose une cuisine méditerranéenne qui puise son inspiration dans les produits régionaux tels que les escargots et le fromage. La salle, une impressionnante cave, vous promet une expérience en soi.

Legligin - Valletta

Ce petit restaurant authentique, situé dans le centre historique, ne vous laissera pas indifférent avec sa salle intimiste d'inspiration bohème, avec ses tables conviviales, ses céramiques colorées et autres bougies chaleureuses. La cuisine méditerranéenne aux saveurs maltaises trône ici, avec un menu dégustation évoluant quasi-quotidiennement.

Rosamì - St Julian's

Face à la baie St. Julian, Rosamì prend place au cœur d'une magnifique villa de style Maltais, et séduit par son élégance et son romantisme. Les propositions culinaires du chef Cliff Borg ne manquent pas de modernité et de saveurs internationales, et on salue une attention particulière sur les accords mets-vins.

