COMMUNIQUÉ DE PRESSE GUIDE MICHELIN Paris, 27 juin 2023 La sélection du Guide MICHELIN Singapour 2023 accueille sa première Étoile Verte MICHELIN Cinq nouveaux restaurants décrochent une Étoile MICHELIN, portant à 55 le nombre d'établissements Étoilés MICHELIN à Singapour

Une première Étoile Verte brille dans le ciel de Singapour et vient ainsi récompenser, pour la première fois, l'engagement d'un restaurant en faveur d'une gastronomie plus durable

Cette sélection se compose de 286 adresses qui représentent plus de 30 styles de cuisine différents Michelin a le plaisir de dévoiler la sélection complète de restaurants du Guide MICHELIN Singapour 2023. La sélection 2023, qui comprend les établissements Étoilés MICHELIN, Bib Gourmand et recommandés par le Guide MICHELIN, compte un total de 286 adresses. Cette sélection marque également l'arrivée de la première Étoile Verte décernée à un restaurant de Singapour. Connue pour sa modernité, Singapour est une destination fascinante qui ne perd pas de vue les enjeux de durabilité. Nos inspectrices et inspecteurs sont heureux de décerner cette année la première Étoile Verte MICHELIN de Singapour, qui récompense le fabuleux engagement d'un restaurant en faveur d'une gastronomie plus durable », commente Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN. « Portée par diverses cultures, la scène culinaire de Singapour ne cesse de surprendre par son offre aussi riche que délicieuse. Notre équipe d'inspection s'est réjouie de découvrir les nombreux hawkers d'origines variées qui régalent les gourmets de plats traditionnels dont eux seuls ont le secret. Un véritable melting pot, promesse d'une expérience culinaire des plus authentiques. Entre restaurants sophistiqués, adresses gourmandes et centres de hawkers, la ville du lion peut s'enorgueillir de proposer une myriade d'expériences gastronomiques aussi uniques qu'inoubliables. » a-t-il ajouté.

GUIDE MICHELIN 5 nouveaux restaurants se voient attribuer une Étoile MICHELIN Le restaurant Born est situé au cœur de l'ancienne Jinrikisha Station (qui servait vers 1903 de dépôt à pousse-pousse). Vous serez sans aucun doute charmé par la cuisine proposée, mais également par son élégante salle à manger ornée d'arches lumineuses, avec son haut plafond de verre et son imposante sculpture de papier qui invite à la rêverie. Protégé du chef André Chiang, le chef Zor Tan propose un menu dégustation inspiré du cycle de la vie mais également de son propre parcours, mêlant cuisine française et chinoise. Ses convives peuvent déguster des plats créatifs, tout en contrastes et en textures, élaborés à partir d'ingrédients issus du monde entier. Poise décroche une Étoile MICHELIN en proposant un menu dégustation qui réinvente les classiques des cuisines nordique et européenne. Ne vous fiez pas à l'apparence épurée des plats, ils sont en réalité le fruit d'associations créatives et extrêmement bien pensées, avec de belles nuances de textures et de saveurs. Le chef Steve Lancaster a fait le choix de la neutralité avec une pièce aux tons monochromes, et a misé sur un éclairage théâtral pour mettre en valeur ses bijoux d'inventivité. Le plat intitulé Chicken, Bacon and Onion se compose d'une sucette de poulet à la mousse de poulet posée sur une purée d'échalote au bacon et à l'oignon. Une assiette à l'énoncé simple mais qui cache des saveurs complexes. Seroja a été ouvert en 2022 par le chef Kevin Wong qui a fait ses armes dans de prestigieux établissements en France, aux États-Unis et à Singapour. Dans son nouvel établissement, il déclare tout son amour pour l'archipel malais. Hommage aux traditions culinaires malaisiennes, ses menus dégustation mettent à l'honneur les produits, techniques et épices locaux. Les assiettes sont élégamment dressées, et les saveurs subtiles et parfaitement équilibrées. Sushi Sakuta est une adresse intimiste à l'ambiance épurée mais élégante. Les dix convives qu'elle peut accueillir sont installés à un comptoir fabriqué à partir du bois d'un cyprès vieux de 200 ans qui a poussé dans la ville de Nara, au Japon. Le chef-propriétaire Yoshio Sakuta travaille main dans la main avec une équipe constituée exclusivement de professionnels japonais, tout comme lui. Ensemble, ils proposent un menu omakase de saison, composé de sushis et poissons japonais, agrémentés de quelques mets d'exception comme du caviar et de la truffe. Willow est le premier restaurant du chef singapourien Nicolas Tam, formé dans de prestigieuses cuisines. Il met à profit sa grande maîtrise des techniques françaises

GUIDE MICHELIN dans un menu dégustation panasiatique, sublimé par des ingrédients majoritairement japonais, traités avec raffinement, justesse et précision. Afin de proposer à ses convives la meilleure expérience possible, le chef sert et présente lui-même les plats, qui se suivent et se répondent à merveille. La première Étoile Verte MICHELIN de Singapour est décernée à Seroja L'Étoile Verte MICHELIN récompense les restaurants de la sélection qui ouvrent la voie à une gastronomie plus respectueuse de l'environnement en proposant des expériences qui associent excellence culinaire et engagement écologique. Le Guide MICHELIN Étoile Verte MICHELIN, d'une Étoile MICHELIN. Singapour 2023 accueille sa toute première attribuée au restaurant Seroja, récemment distingué Seroja met à l'honneur des ingrédients malaisiens et singapouriens dans des plats qui révèlent toute la beauté de la nature, en harmonie avec la délicate saisonnalité qu'offre le microclimat local. Les ingrédients sont aussi bien sublimés dans les assiettes imaginées par le chef que dans l'accord mets et boissons sans alcool grâce auquel il donne une seconde vie aux épluchures de légumes. Chez Seroja, on croit fermement au développement des compétences et le restaurant offre ainsi à son personnel de courtes formations. Il s'engage également dans la recherche agricole, essentielle selon lui pour garantir une meilleure durabilité. 33 autres nouveaux établissements rejoignent cette sélection 33 nouvelles adresses rejoignent également la catégorie des établissements recommandés par le Guide MICHELIN dans le cadre de la sélection Singapour 2023. Cela porte à 152 le nombre de restaurants et stands de hawkers salués par les équipes d'inspection. Plus de la moitié de ces 33 nouveaux établissements sont des stands de hawkers qui proposent des plats populaires singapouriens comme les chwee kueh (Bedok Chwee Kueh au Bedok Interchange Hawker Centre), le carrot cake (Unforgettable Carrot Cake au Bukit Merah View Market & Hawker Centre), les nouilles aux boulettes de poisson (Hup Kee Teochew Fishball Mee au Mei Ling Market & Food Centre), le riz au poulet (Zi Jing Cheng Hainanese Boneless Chicken Rice au Alexandra Village Food Centre) et bien plus encore.

GUIDE MICHELIN Parmi les nouveaux restaurants sélectionnés se trouvent Rempapa, qui sert une cuisine locale aux influences chinoises, peranakanes, eurasiennes, indiennes et malaisiennes ; Mustard Seed qui propose une interprétation unique de la cuisine fusion singapourienne-japonaise en réinventant des classiques, comme le rojak et le laksa, sublimés de touches japonaises ; et Lolla, qui imagine une cuisine européenne contemporaine agrémentée de quelques notes asiatiques. Trois prix spéciaux MICHELIN décernés En plus de recommander des restaurants de qualité, le Guide MICHELIN a également pour ambition de mettre à l'honneur les professionnels de talent qui contribuent à proposer aux convives une expérience gastronomique d'exception. En attribuant ces récompenses, le Guide MICHELIN souhaite faire rayonner la diversité des métiers et des savoir-faire qui font la richesse de la restauration. Prix MICHELIN du Service Le prix MICHELIN du Service vise à mettre en lumière et à encourager des professionnels talentueux et chevronnés qui apportent une véritable valeur-ajoutée l'expérience client. Ce prix revient à Desmond Wong qui officie depuis son ouverture au restaurant deux Étoiles MICHELIN Shoukouwa . Grâce à cette expérience, il maîtrise parfaitement les caractéristiques des ingrédients utilisés ainsi que la carte des vins et des sakés. Son approche est toujours professionnelle et ses recommandations, parfaitement appropriées. Wong est le trait d'union idéal entre le chef et les convives, avec qui il aime échanger. Prix MICHELIN de la Sommellerie Le prix MICHELIN de la Sommellerie récompense les compétences, les connaissances, mais également la passion de talentueux sommeliers dans le secteur de la restauration. Cette année, il est attribué à Makoto Iwabuchi, le sommelier du restaurant Sushi Sakuta qui vient de décrocher une Étoile MICHELIN. Riche d'un solide parcours académique, Iwabuchi possède une grande connaissance du vin et du saké. Ce professionnel, qui a passé plus de 15 ans en Asie du Sud-Est et au Japon, prend soin de demander les préférences des convives afin de leur offrir les meilleures recommandations possibles.