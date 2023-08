COMMUNIQUÉ DE PRESSE GUIDE MICHELIN Paris - 31 août 2023 Taïrroir et JL Studio sont récompensés de trois Étoiles MICHELIN dans le cadre de la sélection 2023 du Guide MICHELIN Taïwan Au total, cette nouvelle sélection comporte 44 restaurants Étoilés

2 nouvelles tables sont récompensées de l'Étoile Verte MICHELIN pour leur engagement en faveur d'une gastronomie plus durable Michelin a le plaisir de dévoiler la sélection complète de restaurants du Guide MICHELIN Taïwan 2023. Ce millésime, qui comprend les restaurants Étoilés MICHELIN, les Bib Gourmand ainsi que les restaurants recommandés par le Guide MICHELIN, regroupe 321 adresses. Parmi elles, 148 se trouvent à Taipei, 64 à Taichung, 56 à Tainan, et enfin 53 à Kaohsiung. Notre équipe d'inspection a sélectionné cette année pas moins de 44 restaurants Étoilés MICHELIN, une belle progression par rapport aux 38 tables récompensées l'an passé. Taïwan peut également s'enorgueillir de l'engagement de ses restaurateurs en faveur d'une gastronomie plus durable. En effet, deux nouveaux établissements décrochent l'Étoile Verte MICHELIN, ce qui porte à six le nombre d'établissements distingués pour leurs convictions environnementales. Le secteur de la restauration de Taïwan a dû faire face à bien des défis au cours des douze derniers mois et nous ne pouvons qu'applaudir la manière dont sa scène gastronomique a retrouvé toute sa vigueur. Elle peut pour cela s'appuyer sur l'ouverture de nombreux restaurants mais également sur la volonté de certains chefs déjà établis d'offrir une expérience culinaire plus sophistiquée.

Notre sélection 2023 témoigne de cette incroyable expansion qui porte déjà ses fruits. Pour preuve, les restaurants Taïrroir et JL Studio, qui décrochent trois Étoiles MICHELIN, illustrent à merveille le parcours qui a été celui de Taïwan au cours de l'année écoulée. », confie Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN. Si les différentes villes de la sélection ont brillé par leur patrimoine culinaire unique, nos inspectrices et inspecteurs ont également constaté un essor du mouvement "de la ferme à la table". On remarque ainsi que les consommateurs et les professionnels accordent de plus en plus d'importance à l'utilisation d'ingrédients de qualité, produits localement. Cette quête en faveur d'une cuisine plus authentique se ressent notamment à travers l'engouement que suscitent les adresses distinguées de l'Étoile Verte MICHELIN, qui ouvrent la voie à une gastronomie plus durable. Portée par de jeunes et talentueux chefs taïwanais mais également par l'expérience offerte par les chefs étrangers installés sur l'île, la scène culinaire locale bénéficie d'un dynamisme unique. Il s'agit d'ailleurs d'un véritable atout qui contribue au charme et à la vitalité de cette destination. » 2 restaurants, dont un à Taipei et l'autre à Taichung, sont promus au rang de trois Étoiles MICHELIN Pour la première fois depuis 2018, année de la première sélection du Guide MICHELIN Taïwan, 2 restaurants rejoignent la famille des établissements trois Étoiles MICHELIN. Il s'agit de Taïrroir, une adresse établie dans la capitale, qui propose une cuisine taïwanaise contemporaine, ainsi que de JL Studio. Dans cet établissement situé à Taichung, les convives peuvent déguster une cuisine singapourienne contemporaine des plus abouties. Il convient également de souligner que c'est la première fois que des restaurants de cuisine taïwanaise et singapourienne sont salués de trois Étoiles MICHELIN, récompense la plus prestigieuse décernée par le Guide MICHELIN. Taïrroir est dirigé par le chef Kai Ho, qui met depuis plus de deux décennies les cuisines taïwanaise et française à l'honneur. Dans le menu qu'il a imaginé pour cette adresse, il aborde la gastronomie locale avec ingéniosité et s'appuie notamment sur des techniques occidentales. On retrouve les saveurs typiques de Taïwan dans ses plats élaborés à partir d'ingrédients locaux et de saison, mais également dans les desserts qui mettent en avant le thé et les fruits taïwanais.

JL Studio est le restaurant du chef Jimmy Lim. En créant des plats élégants et parfaitement équilibrés, il rend hommage à ses racines de la plus belle manière qui soit. Complexes et sophistiquées, ses assiettes pleines de surprises ne manqueront pas de ravir les papilles des gourmets. Lim réinterprète les classiques de la gastronomie singapourienne en remettant en question les formes et les textures, et déjoue ainsi les attentes de ses convives. Grâce à la promotion de Taïrroir et JL Studio qui rejoignent Le Palais, Taïwan compte à présent 3 restaurants triplement Étoilés MICHELIN. Taipei, 2 restaurants sont promus au rang de deux Étoiles MICHELIN tandis que 5 adresses décrochent leur première Étoile MICHELIN 2 restaurants précédemment récompensés d'une Étoile MICHELIN décrochent cette année une deuxième Étoile MICHELIN. Il s'agit de Molino de Urdániz, où les chefs Govinda et Adrian entraînent leurs convives dans une poétique balade culinaire à travers les Pyrénées et le Pays Basque, et de Mudan. Le chef de cette adresse sublime chaque ingrédient en proposant des tempuras incroyablement délicates et croustillantes grâce à une pâte aérienne. Suite à la promotion de ces deux établissements, Taipei abrite à présent six restaurants deux Étoiles MICHELIN. 5 nouveaux restaurants récompensés d'une première Étoile MICHELIN portent à 28 le nombre d'adresses une Étoile MICHELIN à Taipei. A Cut, de nouveau salué d'une Étoile MICHELIN suite à son changement d'adresse, est l'endroit idéal pour déguster des pièces de bœuf d'une qualité exceptionnelle, importées des États-Unis et d'Australie. Si vous ne savez pas quoi choisir, optez pour le plat signature de la maison, le steak « A Cut », un faux-filet merveilleusement tendre et persillé. Ad Astra propose un menu dégustation de style omakase en 10 à 14 services. C'est toute la philosophie culinaire du Japon que le chef retranscrit à travers des assiettes empreintes de précision, qui mettent à l'honneur les meilleurs ingrédients asiatiques. Le kamameshi, qui marie techniques japonaises et européennes, est tout à fait remarquable.

Ban Bo est le seul nouveau restaurant une Étoile MICHELIN de cuisine taïwanaise contemporaine à Taipei. Son chef réinvente des amuse-bouches, des plats de banquets et autres spécialités bien connus des Taïwanais pour en proposer une version gastronomique. INITA s'inspire des traditions italienne, nippone et taïwanaise pour surprendre ses convives. Les plats sont élaborés à partir d'ingrédients locaux, qui sont travaillés selon des techniques italiennes et sublimés par une touche japonaise. ZEA est dirigé par le chef-propriétaire argentin Joaquin Elizondo Hourbeigt. Ce dernier propose un menu dégustation en 12 services qui met à l'honneur son héritage culturel et culinaire. On devine à travers cet hommage toute la passion et le dynamisme qui caractérisent la cuisine latino-américaine, mêlés à la délicatesse de la haute gastronomie. Dans la capitale, 11 adresses rejoignent également la catégorie des restaurants recommandés par le Guide MICHELIN : Cheng Jia, Chinese Cuisine, et Hosu (cuisine taïwanaise ou taïwanaise contemporaine), 16 by Flo, Cha Cha Thé Cuisine, Clover, le beaujour, et Sens (cuisine française contemporaine), LA Vie by thomas bühner (cuisine novatrice), Sushi Touryuumon (sushi), et Xiang Se (cuisine européenne contemporaine). Au total, Taipei abrite 148 des restaurants sélectionnés, dont 35 établissements Étoilés MICHELIN, 45 Bib Gourmand et 68 adresses recommandées par le Guide MICHELIN. 1 nouveau restaurant une Étoile MICHELIN brille à Taichung La promotion de JL Studio offre à Taichung son premier restaurant trois Étoiles MICHELIN. La ville compte également 5 tables une Étoile MICHELIN, dont La Maison de Win qui fait son entrée dans la sélection. Formés aux cuisines chinoise et européenne, les deux chefs à la tête de cette adresse proposent un menu dégustation qui s'inscrit dans les traditions taïwanaise, cantonaise et hakka et se distingue par l'utilisation de techniques et de dressages d'influence européenne.