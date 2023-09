En amont de la Cérémonie, un programme spécial organisé par la Région Centre-Val de Loire, la Métropole et la Ville de Tours sera proposé aux invités du Guide MICHELIN afin de leur permettre de découvrir les richesses culturelles, naturelles et gastronomiques du Val de Loire.

L'intégralité des cheffes et des chefs à la tête des restaurants étoilés français, ainsi qu'un large parterre de professionnels, célébrités du secteur, étudiants de la restauration, médias nationaux et internationaux, seront conviés pour découvrir et célébrer les nouvelles Etoiles, Etoiles Vertes et Prix Spéciaux du Guide MICHELIN France.

Pour la troisième année consécutive, et fidèle à son ambition de célébrer la diversité des terroirs et des territoires qui contribuent à la qualité de la scène gastronomique française, c'est en région que le Guide MICHELIN organisera le plus grand de ses évènements annuels. La Cérémonie se déroulera le lundi 18 mars 2024 depuis la ville de Tours, une des quatre cités internationales de la Gastronomie.

GUIDE MICHELIN

Auparavant, un point presse sera organisé le lundi 18 septembre au Domaine de Chaumont-sur-Loire afin de présenter l'évènement et les richesses de la région.

Gwendal Poullennec, Directeur international du Guide MICHELIN, commente : « Terre de culture et d'hospitalité, le Val de Loire fait partie de ces territoires français qui ont contribué au cours des siècles à forger un véritable art de vivre à la française. Des méandres du fleuve des rois à ses forêts giboyeuses, de ses coteaux de tuffeau à ses plaines agricoles, des pages entières de l'Histoire de France et de la gastronomie se sont écrites dans cette région à présent tournée vers l'essor d'un tourisme engagé et responsable. Nous nous réjouissons du soutien de la Région, ainsi que celui de la Ville et de la Métropole de Tours. En plus de nous accompagner, ils font ensemble la démonstration d'un engagement fort au service d'une politique publique ambitieuse de valorisation, de rayonnement et d'attractivité gastronomiques.

Ensemble, nous organiserons une Cérémonie à la hauteur du talent des restauratrices et restaurateurs et de l'excellence des maisons que nos inspectrices et inspecteurs feront le choix d'honorer ».

François BONNEAU, Président de Région la Région Centre-Val de Loire, Frédéric AUGIS, Président de la Métropole de Tours et Emmanuel DENIS, Maire de Tours commentent : « Le Centre-Val de Loire, jardin et grenier de la France, imprégné de Rabelais et Léonard de Vinci, terre de culture, de patrimoine et de nature, fait rayonner ses exceptionnels terroirs. Notre Région, qui porte des valeurs de partage, de transmission et d'art de vivre, est fière d'être Territoire hôte de la cérémonie du Guide MICHELIN 2024. C'est à Tours, au cœur de la Touraine de Balzac et Ronsard, origine de l'inscription du repas des français au patrimoine mondial de l'UNESCO, que nous aurons la joie d'accueillir cet événement international qui célèbre la gastronomie et les chefs talentueux qui la font vivre et la réinventent. »

Plus de détails concernant la Cérémonie du Guide MICHELIN France 2024, ainsi que les invitations, seront communiqués ultérieurement à l'approche de l'évènement.