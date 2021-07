Michelin CGDE : Les Objectifs de Développement Durable – La démarche de Michelin

LA DÉMARCHE DE MICHELIN

Les actions de Michelin au regard des

17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies sont notamment développées dans le Document d'Enregistrement Universel publié chaque année par le Groupe ; les paragraphes abordant ces contributions sont indiqués

l'intérieur du tableau de synthèse ci-dessous.

ÉLIMINER LA PAUVRETÉ SOUS TOUTES SES FORMES ET PARTOUT DANS LE MONDE

Cible 1.4 - D'ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu'ils aient accès aux services de base, à la propriété et au contrôle des terres et à d'autres formes de propriété, à l'héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers adéquats, y compris la microfinance.

En 2015, Michelin et son partenaire indonésien Barito Pacific ont créé une co-entreprise, RLU, pour développer des plantations d'hévéa et produire du caoutchouc naturel durable, protéger des forêts primaires et restaurer des écosystèmes à Sumatra (66 000 ha) et à Kalimantan Est (Bornéo, 22 000 ha). Ce projeta été mené en partenariat avec le WWF et a permis la création de près de 4 000 emplois, ainsi que la protection de milliers d'hectares de forêt tropicale à haute valeur environnementale et de la faune locale (éléphants et tigres de Sumatra ; orangs- outans de Bornéo).

Au total, les projets de conservation environnementaux menés en propre au Brésil ou via nos joint-ventures en Afrique et Indonésie couvrent plus de 34 000 ha en 2020.

Par ailleurs, la Fondation d'Entreprise Michelin finance des projets de recherche scientifique liés à la santé, comme par exemple le projet conduit avec l'Institut Pasteur au Laos et en Côte-d'Ivoire sur les moustiques et les maladies qu'ils peuvent propager, et qui touchent les personnes travaillant sur les plantations et leurs familles, afin de recommander les comportements permettant de limiter la propagation des maladies en cause.