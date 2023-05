Michelin CGDE : Plan de vigilance 2022

INTRODUCTION

Michelin répond pour la sixième année consécutive à la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance par la rédaction de ce présent plan. Il détaille les risques associés aux activités du Groupe et de ses principaux fournisseurs et sous-traitants dans les domaines de l'environnement, la santé/sécurité et les droits humains (1), ainsi que les mesures mises en place pour les prévenir et les atténuer.

Le plan de vigilance participe pleinement à la mise en œuvre des valeurs du Groupe, de sa raison d'être et de son engagement pour un développement responsable par rapport à toutes ses parties prenantes. Cet engagement se traduit notamment par un pilotage stratégique au plus haut niveau de l'entreprise des sujets liés au développement durable : le Comité de Direction du Groupe (CDG) - composé des gérants, du Comité Exécutif ainsi que des Directeurs de plusieurs autres fonctions dont les fonctions Juridique et Achats - valide les orientations stratégiques du Comité d'Ethique et des Gouvernances Environnement, Droits de l'Homme, et Santé et Sécurité lors de sessions animées deux fois par an par le Directeur du Développement Durable. Depuis 2020, le Conseil de Surveillance du Groupe comprend également un Comité RSE qui supervise les enjeux relatifs à la responsabilité sociétale de Michelin. Certains sujets traités dans ce plan ont fait l'objet de discussion lors de réunions du Comité RSE en 2022 : le plan d'action Climat du Groupe, sa stratégie biodiversité, la stratégie de fin de vie des produits pneumatiques (2).

L'approche « Tout durable » de Michelin et la stratégie du Groupe à horizon 2050 ont également fait l'objet de discussions entre le Comité Exécutif et son Comité corporate des Parties prenantes lors de trois réunions : deux en format digital, en avril et juin 2022, et une de deux journées en présentiel en Septembre 2022 (3).