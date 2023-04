Michelin CGDE : Règlements intérieurs du Conseil de surveillance

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

(CGEM)

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

(version en vigueur, modifiée le 16/12/2022)

Préambule

La gouvernance de la CGEM, société en commandite par actions, repose notamment sur une séparation nette des fonctions de direction et de contrôle.

En application de ses statuts, la direction de la CGEM est assurée par un ou plusieurs Gérants dirigés par le Président de la Gérance, qui peuvent avoir la qualité d'Associé commandité. En présence d'un seul Gérant, celui-ci est statutairement institué Président de la Gérance.

L'Associé commandité non gérant, la société SAGES, ne participe pas à la direction de la CGEM, sauf vacance de la Gérance, et n'intervient que dans un certain nombre de décisions touchant à la gouvernance, prévues dans les statuts de la CGEM.

De son côté, eu égard à sa nature d'organe de contrôle indépendant, ni le Conseil de surveillance ni ses comités d'études ne peuvent comprendre d'Associé commandité ou de dirigeant mandataire social exécutif de la CGEM.

En application de la loi et dans les conditions et modalités définies par les statuts de la CGEM, le Conseil de surveillance peut comporter un ou plusieurs membres représentant les salariés, non désignés par l'Assemblée générale des actionnaires. A l'exception de certaines dispositions spécifiques fixées par la loi, les statuts de la CGEM ou le présent règlement intérieur, les membres du Conseil de surveillance représentant les salariés disposent des mêmes droits et obligations que les autres membres.

En application de la loi, la CGEM a décidé de se référer à un Code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises et a choisi à ce titre le "Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées" rédigé par l'AFEP et le MEDEF (et ses documents annexes), dont les mises à jour sont régulièrement distribuées aux membres du Conseil de surveillance qui en ont une parfaite connaissance (ci-après "code AFEP/MEDEF").

Les recommandations du code AFEP/MEDEF ont été pour la plupart écrites par référence aux sociétés anonymes à conseil d'administration. En conséquence, la Gérance et le Conseil de surveillance, en accord avec l'Associé commandité non gérant :

procèdent aux adaptations des recommandations de ce code rendues nécessaires par les particularités des sociétés en commandite par actions, comme le prévoit explicitement ce code et,

introduisent les évolutions pertinentes des règles de gouvernance des organes sociaux de la société en vue de les rendre compatibles avec lesdites recommandations et, le cas échéant, expliquent les écarts.

Page 1 sur 13

Règlement intérieur CS CGEM modifié le 16/12/2022