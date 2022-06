Michelin CGDE : Symbio et Schaeffler - Nouvelle joint-venture européenne pour la mobilité propre

Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l'hydrogène, et Schaeffler, ont signé un accord pour la création d'une joint-venture (50:50) pour produire des plaques bipolaires de piles à combustible. La JV sera située à Haguenau, en Alsace, (France). Elle combinera le savoir-faire de trois fournisseurs automobiles européens majeurs et d'un leader mondial de la technologie des piles à combustible qui, ensemble, voient un grand potentiel dans le développement de l'économie de l'hydrogène. C'est également un partenariat franco-allemand qui vise à renforcer la chaîne de valeur européenne de la mobilité hydrogène.

La JV va industrialiser la production de plaques bipolaires à grande échelle et va créer plus de 120 emplois qualifiés en France

La JV commencera à produire au début de l'année 2024. L'unité de production sera située à Haguenau et aura une capacité initiale de 4 millions de BPP par an. Elle ambitionne de produire annuellement environ 50 millions de BPP dans le monde et d'employer plus de 120 personnes d'ici 2030. Le site industriel répondra aux normes de durabilité les plus élevées avec comme objectif zéro-émissions nettes.

Innoplate accélérera la production de masse de BPP nouvelle génération et aura Symbio et Schaeffler comme clients exclusifs. Symbio a été sélectionné pour son système de pile à combustible par un constructeur automobile de premier plan et prévoit d'utiliser la JV pour fournir les BPP de ce programme.

Symbio a plus de 30 ans d'expérience cumulée dans le développement des systèmes de piles à combustible et propose une gamme complète de StackPacks® compacts, à savoir des systèmes hydrogène pré-validés et pré-intégrés qui répondent à toutes les exigences de puissance et de durabilité pour une mobilité zéro émission.

Schaeffler est un leader mondial dans le secteur automobile et industriel. Elle a une grande expertise dans le domaine des technologies de formage et d'emboutissage de précision ainsi qu'un savoir-faire éprouvé dans la production à grande échelle de plaques bipolaires métalliques. Chez Schaeffler, elles sont utilisées dans des électrolyseurs pour la production d'hydrogène et comme élément clé de piles à combustible pour tous les types d'applications mobiles et stationnaires. Le haut niveau d'intégration verticale de Schaeffler dans le domaine du formage et des procédés de revêtement sophistiqués est à la base de son grand savoir-faire en matière de processus de production à grande échelle de BPP.