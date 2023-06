Michelin CGDE : célèbre 100 ans de partenariat et réaffirme son engagement dans le motorsport, formidable accélérateur d'innovations durables

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MOTORSPORT

Paris (France) - 2 juin 2023

24 Heures du Mans 2023

Michelin célèbre 100 ans de partenariat et réaffirme son engagement dans le motorsport, formidable accélérateur d'innovations durables

Un dispositif d'activation renforcé et une nouvelle campagne « #WeRaceForChange »

Un nouveau pneumatique contenant 63% de matériaux durables pour le prototype à hydrogène de GreenGT et la Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, 100% électrique

Le simulateur au cœur du progrès de la mobilité. Michelin acquière Canopy Simulation et augmente sa puissance numérique

Cette année, Michelin célèbre avec l'Automobile Club de l'Ouest et l'ensemble de ses partenaires le Centenaire des 24 Heures du Mans. Pour cette étape importante dans l'histoire de la course la plus exigeante et prestigieuse au monde, le manufacturier français met à l'honneur les innovations réalisées depuis un siècle dans le cadre de la classique mancelle :

1923 - Les pneus démontables, pour la Chenard-Walcker victorieuse au Mans o 1951 - Le premier pneu radial du sport automobile

o 1967 - L'invention du pneu slick, sans dessin de sculpture

o 2005 - Les pneumatiques pour l'Audi R10 TDI, premier prototype diesel au Mans

o 2014 - Les « petits pneus » pour les LM P1 (5 à 6 cm plus étroits et 15% plus légers) o 2014 - Les pneumatiques MICHELIN Hybride « slick intermédiaires »

o 2021 - Les premiers pneus développés 100% sur simulateur en Hypercar

Pour Michelin, les 24 Heures du Mans c'est avant tout une course unique au monde et un véritable accélérateur d'innovations durables. Grâce à son niveau d'exigence très élevé, à son agilité industrielle et à la grande valeur des données récoltées rapidement dans des situations les plus diverses, le motorsport en général, et Le Mans en particulier, fait plus que jamais du sens aujourd'hui pour répondre aux priorités de la mobilité et de l'environnement.

A l'occasion du « Centenaire », Michelin a développé une nouvelle campagne grand public appelée « #WeRaceForChange ». Déployée notamment dans le Village des 24 Heures du Mans, dans les structures d'hospitalité Michelin et dans les médias, cette communication a pour objectif de valoriser la contribution cruciale du motorsport à l'innovation, à travers les différents métiers et domaines d'activité. Michelin, qui dispose du plus grand palmarès des sports mécaniques, est en compétition pour changer la mobilité et non seulement pour la gloire des titres.

Par ailleurs, le grand public pourra découvrir au Village des 24 Heures du Mans un pavillon de l'innovation retraçant le parcours d'innovation de Michelin depuis le début de cette compétition mythique. Dans cet espace, sera notamment présenté le nouveau pneumatique Michelin contenant 63% de matériaux durables.