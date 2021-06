Michelin CGDE : Robert Parker Wine Advocate annonce la mise en place de filtres de recherche relatifs aux vins bio et biodynamiques, ainsi que la création de la distinction Green Emblem afin de saluer un engagement remarquable en faveur d'une viniculture durable

COMMUNIQUÉ DE PRESSE EXPÉRIENCES Boulogne-Billancourt - le 30 juin 2021 Robert Parker Wine Advocate annonce la mise en place de filtres de recherche relatifs aux vins bio et biodynamiques, ainsi que la création de la distinction Green Emblem afin de saluer un engagement remarquable en faveur d'une viniculture durable En 2021, dans la première édition de la liste, 24 domaines viticoles du monde entier se voient décerner cette reconnaissance des critiques de Robert Parker Wine Advocate dans la liste inaugurale Robert Parker Wine Advocate dévoile aujourd'hui deux nouveaux filtres pour le moteur de recherche du site RobertParker.com, qui permettent de n'afficher que des vins certifiés bio et/ou biodynamiques. En plus de ces nouvelles fonctions de recherche, elle crée la distinction Robert Parker Green Emblem, destinée à saluer les domaines viticoles faisant preuve d'un engagement exceptionnel en faveur des pratiques durables. Définitions Certifié : Un vin est « certifié » bio ou biodynamique s'il provient de vignes et/ou a été vinifié selon des méthodes contrôlées et vérifiées comme étant biologiquesou biodynamiquesselon le cahier des charges de l'une des organisations indépendantes agréées au niveau international.

Bio :La viticulture bio repose sur une série de principes se distinguant de ceux de la culture conventionnelle, plus ou moins contraignants en fonction du pays de culture et de commercialisation. Les règles varient donc d'un pays à l'autre, partout où l'emploi du mot « bio » est encadré et protégé. Pour pouvoir déclarer son raisin comme issu de l'agriculture biologique, un producteur doit faire certifier ses vignes par un organisme d'audit indépendant agréé dans le pays de production. Cette certification n'est généralement possible qu'après une période de conversion de trois ans, durant laquelle le producteur doit pouvoir prouver qu'il se conforme aux recommandations en vigueur au niveau national et se soumettre des contrôles réalisés de façon aléatoire. D'une façon générale, la viticulture bio proscrit l'utilisation de produits chimiques artificiels dans les vignes, tels que les engrais, les herbicides et les pesticides de synthèse. La plupart des pays tolèrent toutefois l'emploi de produits naturels - soufre et cuivre, notamment - mais dans des quantités inférieures à celle de l'agriculture traditionnelle. Parmi les principaux organismes de certification bio figurent Ecocert, USDA Organic, BioGro NZ, Australian Certified Organic et EU Organic. Biodynamique: Elaborée par Rudolf Steiner en 1924, la biodynamie est un ensemble de pratiques agricoles d'inspiration plus spirituelle que celles de l'agriculture conventionnelle. Elle reprend en grande partie les critères de l'agriculture biologique, dont l'interdiction des intrants chimiques artificiels, mais va au-delà, notamment avec l'utilisation rigoureuse de composts spéciaux et décoctions dans les vignes. Il est par ailleurs fréquent que le calendrier des principales pratiques de vinification tienne compte du mouvement et des phases des corps célestes. Les organismes de certification de la biodynamie sont notamment Demeter et Biodyvin. Robert Parker Green Emblem : Cette distinction est attribuée à un domaine ou un vigneron ayant déployé des efforts qui vont bien au-delà du simple cahier des charges de la certification bio et/ou biodynamique, se faisant ainsi l'ambassadeur d'une viticulture durable.

Critères d'attribution de la distinction Robert Parker Green Emblem : Un domaine est éligible même s'il n'a pas encore reçu sa certification bio et/ou biodynamique. Au-delà de cette certification, le vigneron doit être un fervent défenseur du développement durable et être tourné vers la protection à long terme de l'environnement et de la biodiversité. L'attribution de la distinction Robert Parker Green Emblem ne se fait qu'au terme d'un examen approfondi. Elle récompense des mérites rares et exceptionnels. Les critiques de Robert Parker Wine Advocate désigneront chaque année quelques nouveaux candidats issus de leurs régions respectives et leur paraissant dignes de cette distinction. Chacune de ces nominations fera l'objet de recherches et de débats au sein du comité de rédaction. Une fois qu'un domaine aura été distingué, l'ensemble de ses vins porteront le label Robert Parker Green Emblem aussi longtemps qu'il ne procédera pas à des changements susceptibles d'entraîner le retrait de la distinction. Nicolas Achard, CEO de Robert Parker Wine Advocate, a déclaré : « Nous sommes conscients du fait que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à appeler de leurs vœux une viticulture responsable et respectueuse de l'environnement ainsi qu'un meilleur accès à ce type d'informations. Les membres de l'équipe et de la rédaction de Robert Parker Wine Advocate partagent ces préoccupations et c'est pourquoi nous avons décidé de créer la distinction Robert Parker Green Emblem, destinée à mettre en avant les domaines combinant richesse du goût et pratiques durables. Nous souhaitons faciliter le rapprochement entre ces vignerons engagés qui prouvent que le respect de l'environnement peut magnifier les terroirs et les cépages sans compromis sur le goût ou la qualité des vins ». Première édition de la liste Robert Parker Green Emblem Robert Parker Wine Advocate est composé d'une équipe internationale de dix critiques de vin expérimentés qui s'engagent à mettre en valeur les meilleurs vins du monde, à mettre en lumière de magnifiques terroirs et leur diversité, ainsi que des artisans d'exception et des traditions intemporelles. Les membres du comité de rédaction de Robert Parker Wine Advocate, sous la houlette de Lisa Perrotti-Brown(Master of Wine), ont examiné attentivement les

régions dont ils ont la charge et rassemblé soigneusement des arguments en faveur des domaines à faire figurer dans cette première édition de la liste. Les tout premiers domaines à recevoir la distinction Robert Parker Green Emblem en 2021 sont au nombre de 24. Tous ont une réputation irréprochable en matière de développement durable. Ils appartiennent à huit pays répartis sur cinq continents. Nos nouveaux filtres bio et biodynamique, ainsi que la distinction Green Emblem , sont notre façon de reconnaître l'importance croissante que revêtent les pratiques viticoles durables aux yeux des consommateurs. Aucun autre site de critiques de vins ne donne une telle liberté de choix aux œnophiles désireux de boire de façon plus durable. Avec ces améliorations de notre site, nos abonnés ont désormais la possibilité de trouver facilement de grands vins élaborés conformément à leurs propres valeurs, pour la santé et la viabilité de la planète que nous laisserons aux générations futures » , a déclaré Lisa Perrotti-Brown. Australie (2) : Cullen Wines, Henschke Autriche (1) : Weingut Ernst Triebaumer France (8) : Champagne Larmandier-Bernier, Gerard Bertrand, Domaine Leroy & Domaine d'Auvenay, Domaine Bruno Lorenzon, Château Pontet-Canet, Louis Roederer, Felix et Gabin Richoux, Domaine Valentin Zusslin Allemagne (1) : Weingut Odinstal Italie (3) : Alois Lageder, Salcheto, Tasca d'Almerita Nouvelle-Zélande (1) : Millton Vineyards & Winery Afrique du Sud (2) : Reyneke, Sadie Family Wines Espagne (1) : Descendientes de J. Palacios États-Unis (5) : The Eyrie Vineyards, Horsepower Vineyards, Littorai Wines, Ridge Vineyards, Spottswoode Estate Utilisez les nouveaux filtres et symboles de développement durable pour affiner vos recherches parmi les milliers de critiques de vins du site : www.RobertParker.com

À propos de Robert Parker Wine Advocate Robert Parker Wine Advocate est le premier site indépendant au monde destiné aux acheteurs de vin. Sa base de données rassemble plus de 450 000 notes de dégustation, scores et comptes rendus signés de critiques professionnels du monde entier. Depuis plus de 40 ans, Robert Parker Wine Advocate, qui fait partie des entreprises du groupe MICHELIN, est le leader mondial des guides de dégustation des vins destiné au consommateur, avec son système de notation sur 100 et sa couverture approfondie des principales régions vinicoles. Pour tout complément d'information : www.RobertParker.com À propos de Michelin Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 170 millions de pneus en 2020. ( www.michelin.com