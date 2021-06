Michelin CGDE : , au service de l'aviation légère

Michelin fait partie des partenaires qui ont accompagné KRISTAL.aero dans le développement de KRISTAL.air, l'application dédiée à l'aviation légère et plus précisément aux pilotes, instructeurs, aéroclubs, organisateurs d'évènements aériens et sites touristiques. Questions à Rodolphe Brachi, Key Account Manager pour Michelin Aircraft.

17 juin 2021

Michelin, au service de l'aviation légère

Quelles ont été les motivations de Michelin à s'impliquer dans le développement de cette application ?

Quelle a été la contribution de Michelin au développement de cette application ?

Pouvez-vous nous résumer les grands atouts de cette appli ?

Rodolphe Brachi: L'application KRISTAL.air, dédiée aux pilotes, répond aux ambitions de Michelin Aviation en termes de mobilité connectée, de sécurité et de plus grande proximité avec ses clients (Customer Intimacy). Elle s'inscrit également dans l'approche « Tout durable » du Groupe : grâce à l'enregistrement des vols et leur restitution en 3D, le pilote peut désormais analyser ses vols et ainsi les optimiser, en améliorant notamment la qualité de ses atterrissages, en réduisant son impact environnemental par le biais d'une moindre consommation de carburant et d'émissions de CO2.

RB: Michelin a été, avec KRISTAL.aero, à la genèse de l'idée. Nous étions au championnat du Monde de voltige aérienne lorsque nous avons eu l'idée de suivre les trajectoires des avions afin de mieux visualiser leur performance. Nous avons donc suivi et développé cette idée, puis nous avons décidé que le développement serait réalisé par KRISTAL.aero et que Michelin mettrait à disposition des ressources dans différents domaines, et en particulier, la sécurité informatique, le digital, les services d'information et la communication.

Le Key Account Manager de Michelin a joué un rôle de coordinateur entre les équipes KRISTAL.aero et Michelin. Tout s'est déroulé dans un climat de confiance et de transparence, ce qui nous a permis de créer et lancer une application en moins de 18 mois.

enRB : KRISTAL.air nous permet d'être en contact avec les pilotes utilisateurs de nos pneus « General Aviation », au travers de 4 univers : la communauté volante, les données de vol, les challenges et les expériences. Grâce à cette application, la communauté volante peut accéder à l'ensemble de notre documentation technique sous format digital et bénéficier de nos recommandations et conseils. Quant aux données de vol, celles-ci sont désormais enregistrées en temps réel et restituées en 3D. Les challenges « kiss landing* » et « smooth breaking** », quant à eux, permettent d'améliorer la qualité des atterrissages. Enfin, KRISTAL.air offre la possibilité aux pilotes de partager leurs propres expériences, qu'il s'agisse du parcours de vol, des points d'intérêts relevés sur ce parcours ou encore de conseils. L'appli est simple d'utilisation et se veut évolutive : nous comptons bien l'enrichir de nouvelles options suite aux retours des utilisateurs. Disponible en français et en anglais, elle est aujourd'hui téléchargeable gratuitement sur IOS. Pour la télécharger, cliquez ici . Une version pour système Androïd, ainsi qu'une version pour navigateur web seront proposées ultérieurement.

*Le challenge KISS LANDING permettra d'évaluer la qualité de l'atterrissage en se basant sur deux paramètres : la variation de l'altitude donnée par le baromètre et l'ampleur de l'impact au sol via l'accéléromètre.

** Le challenge SMOOTH BREAKING permettra d'évaluer la douceur du freinage en se basant sur deux paramètres : la décélération via l'accéléromètre et la distance de freinage via la GPS.