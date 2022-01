Michelin CGDE : poursuit le développement de WISAMO en partenariat avec la Compagnie Maritime Nantaise – MN

Affrété par Brittany Ferries à la Compagnie Maritime Nantaise - MN depuis 2016, le MN Pélican effectue deux rotations hebdomadaires entre Poole (Grande-Bretagne) et Bilbao (Espagne). Le roulier porte-conteneurs sera équipé de l'aile WISAMO à partir du second semestre 2022.

Cette installation permettra de tester l'aile WISAMO en conditions réelles de navigation maritime commerciale et participera ainsi à la phase de développement industrielle de cette nouvelle technologie. Si les tests s'avèrent concluants, cet accord de partenariat ouvrirait la voie à des essais avec une voile de plus grande dimension, permettant un réel pas vers la décarbonation du transport maritime.

L'aile possède une large plage d'utilisation, notamment au "près" (vent de face), lui permettant d'avoir un spectre d'utilisation parmi les plus larges du marché. L'aile pourra être utilisée sur toutes les voies maritimes. Rétractable, elle facilitera les arrivées portuaires et le passage sous les ponts. Elle permettra un gain en carburant pouvant aller jusqu'à 20%* par navire.

L'aile utilise la propulsion du vent, énergie gratuite, universelle et inépuisable. Cette aile gonflable, au design révolutionnaire, permettra de diminuer la consommation de carburant et d'avoir ainsi un impact environnemental positif en réduisant les émissions de CO2. Conçue et développée par l'équipe projet WISAMO, elle pourra être installée sur la majorité des navires marchands et bateaux de plaisance.

Le projet WISAMO présente une aile gonflable, rétractable et automatisée, s'installant sur les navires marchands et de plaisance. Prenant pour acronyme les 2 premières lettres des mots « Wing Sails » et « Mobility », le projet WISAMO est né d'une rencontre entre la Recherche & Développement Michelin et deux inventeurs suisses partageant la vision "tout durable" du Groupe.

Différents essais et mesures réalisés en Suisse sur le Lac de Neuchâtel, entre juin et décembre 2021, ont été très concluants. Fort des résultats obtenus, WISAMO va entrer dans une seconde phase de tests plus approfondis en conditions maritimes hivernales dans le Golfe de Gascogne. Le voilier convoyé vers Royan pourra commencer à naviguer dès la fin du mois de février 2022.

À propos de Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 170 millions de pneus en 2020. www.michelin.com

A propos de la Compagnie Maritime Nantaise - MN

La Compagnie Maritime Nantaise - MN, filiale de SOGESTRAN Group, opérateur propriétaire de navires et commissionnaire de transport, met ses savoir-faire et ses navires au service de clients institutionnels et privés pour organiser et exécuter la logistique globale et le transport maritime de matériels sensibles, dangereux ou hors gabarit traditionnel, aussi bien que conventionnels, dans le monde entier.

www.sogestran.com/ www.compagnie-maritime-nantaise.com

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=piTWox19MvQ