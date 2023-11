Aujourd'hui, les pneus moto MICHELIN sont reconnus par les clients et les médias comme offrant les meilleures performances dans toutes les conditions de conduite. MICHELIN est également la première marque de pneus à laquelle les consommateurs font confiance dans la majorité des pays(5). Au cours des dernières années, les gammes MICHELIN Power et MICHELIN Anakee ont été homologuées par des constructeurs de premier plan tels que BMW Motorrad, Triumph, KTM, Honda et bien d'autres.

Avec 130 ans d'histoire dans le développement de pneus 2 roues - le premier pneu MICHELIN fabriqué a été conçu pour un vélo - et plus de 500 victoires dans les Championnats du Monde FIM, Michelin bénéficie d'un savoir-faire vaste et unique. Pneus slicks, pneus radiaux, pneus asymétriques... Depuis 50 ans, Michelin a toujours été le moteur de l'innovation.

Au-delà de la performance sportive, ce pneu garde un œil sur la longévité pour l'utilisation quotidienne et pour les motards qui parcourent de longues distances. L'adhérence sur sol sec et mouillé, mais aussi la maniabilité et la sportivité font de ce pneu une réponse adaptée aux exigences des motocyclistes. Disponible dans une large gamme de dimensions, le nouveau MICHELIN Power 6 convient aux motos de plus de 300 cm3, et il a déjà été homologué sur la nouvelle KTM 390 Duke 2024.

MICHELIN Power GP2 : le maître de la piste est homologué pour la route

Destiné à la piste, il est homologué pour la route. En s'adressant aux propriétaires de motos super sportives, cette évolution du pneu MICHELIN Power GP entre dans une nouvelle dimension. Il offre un niveau d'adhérence sur sol sec et mouillé encore plus élevé que son prédécesseur(2), qui était déjà un pneu leader dans cette catégorie. Grâce à sa précision de conduite, il amplifie l'expérience sur piste, permettant aux pilotes les plus expérimentés de repousser leurs limites. Conçu par la même équipe d'ingénieurs et utilisant les mêmes outils de développement que ceux employés pour les pneus MotoGP™, le nouveau MICHELIN Power GP2 bénéficie de l'expérience acquise par Michelin au cours de ses 500 victoires dans les Championnats du Monde FIM.

MICHELIN Anakee Road : la performance des pneus routiers MICHELIN, avec un look trail spécifique

Le nouveau MICHELIN Anakee Road vient compléter une gamme se composant jusqu'à présent de deux sculptures plus tournées vers le tout-terrain : Anakee Wild et Anakee Adventure. Les trails sont en effet des moto très polyvalentes et leur champ d'utilisation l'est tout autant. Le MICHELIN Anakee Road est destiné aux motards qui préfèrent la route au tout-terrain et qui utilisent leur moto quasi- exclusivement pour de longs trajets routiers, ainsi que pour les déplacements quotidiens. Ce nouveau pneu offre un haut niveau d'adhérence sur sol sec et mouillé(3), une longue durée de vie(4) et une grande stabilité. Les motos de ce segment sont devenues plus légères au fil des générations, mais leur taille et leur look restent imposants. Michelin a conçu le nouveau pneu Anakee Road pour être en harmonie avec le style de ces motos.

2