Michelin CGDE : récompense neuf fournisseurs pour leur contribution exceptionnelle

MEKINS : Mekins est le premier fabricant et exportateur indien de solutions d'emballage pour l'automobile, telles que les palettes métalliques, les supports pour moteurs, les conteneurs grillagés, les palettes pour pneus, etc. Aujourd'hui, Mekins exporte des produits sur les 5 continents vers les principaux OEM tels que Ford, Renault, Nissan, Daimler, VolksWagen, Komatsu, Tata Motors, Volvo...

La mission des achats est de contribuer à la performance durable de Michelin en impliquant ses fournisseurs pour améliorer la création de valeur et l'innovation, en soutenant la compétitivité et la croissance du Groupe. C'est pourquoi la qualité et l'efficacité des relations que nous construisons avec nos fournisseurs, et leur engagement à nos côtés, sont essentiels »,

produits et services de maintenance, réparation et révision (MRO) industriels, proposant toutes les marques premium. Ils se sont imposés comme un multispécialiste, fournissant des produits et des services, soutenue par une activité numérique en pleine croissance et un engagement d'excellence dans la distribution.

Les lauréats dans le domaine des Achats de matières premières sont :

JIANGHAN : JiangHan New Materials CO., LTD (Chine) est un producteur de silane en fonction depuis 1995, actuellement n°2 sur le marché avec 25 % de part de marché. Il s'agit d'une entreprise privée à 100 %, reconnue comme

Top 100 Fine Chemical Entreprise of the People Republic of China » et « Top 100 Private Enterprises in Manufacturing, Hubei Province ».

PATURLE : Paturle est une entreprise sidérurgique européenne basée en France, elle est spécialisée dans le laminage à froid, la trempe, le durcissement et le revenu du carbone de précision et est un leader dans la fabrication de bandes en carbone et en acier inoxydable. Les bandes d'acier à haute valeur ajoutée fabriquées par Paturle sont fournies dans le monde entier pour des applications dans des secteurs très divers, comme l'automobile, les instruments médicaux, la fabrication d'étiquettes ou le papier et l'impression. En tant que spécialiste des applications de niche, Paturle exporte aujourd'hui environ 80 % de sa production. Paturle fait partie du groupe allemand Mendritzki depuis 2018.

KOLON : Kolon Industries est une entreprise sud-coréenne créée en 1957, étant la première production de nylon à l'époque en Corée du Sud. Kolon a depuis diversifié ses activités vers les matériaux industriels, la chimie, les matériaux électroniques et la mode. Au sein de la division chimique, Kolon fournit des résines hydrocarbonées et phénoliques largement utilisées pour les applications adhésives.

Les gagnants dans le domaine des Achats de services sont :

APOSTROPHE : Apostrophe Technologies, Inc. est une entreprise basée à South Philly qui produit une plateforme CMS (Enterprise Content Management System) à code source ouvert permettant aux clients de créer et de maintenir des sites Web qu'ils peuvent modifier eux-mêmes. Grâce à un équilibre entre l'expérience du développeur et celle de l'éditeur, les projets parallèles prospèrent et les entreprises sont en plein essor. Apostrophe est née de la société de développement web P'unk Ave en septembre 2019.

WAREHOUSE SERVICES Inc (WSI) : WSI est une société privée de services d'entreposage et un prestataire de services logistiques tiers dont le siège est situé à Piedmont, en Caroline du Sud. Elle fournit des services de fabrication, de mise en kit et de séquençage, de gestion des stocks, de livraison JAT en utilisant une flotte de transport dédiée, et de mise en œuvre de solutions informatiques qui apportent de la valeur à ses clients. WSI, qui existe depuis 1986 et qui a connu une croissance moyenne de 16 % par an depuis sa création, est certifiée « women's business enterprise ».