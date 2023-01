Michelin CGDE : s'associe à DHL Express pour tester les pneus increvables UPTIS

Grâce au pneu Michelin UPTIS qui élimine les problèmes liés à la pression des pneus ainsi qu'aux crevaisons, DHL peut optimiser la productivité de sa flotte et assurer la continuité de ses activités. Cela se traduira par une diminution de la fréquence de remplacement des pneus et limitera tout gaspillage.

Le prototype UPTIS est un ensemble roue/pneu increvable sans air comprimé destiné aux voitures et aux utilitaires légers. L'air a été remplacé par une structure révolutionnaire capable de soutenir le véhicule. Celle-ci assure la robustesse de la roue et garantit le confort et la sécurité de conduite. Le pneu est une solution prête à l'emploi qui permet aux utilisateurs de conduire l'esprit tranquille, sans se soucier des aléas de la route sur les pneus. Cette innovation permet par ailleurs de réduire le nombre de pneus mis au rebut en raison de crevaisons.

D'ici fin 2023, près de 50 véhicules utilitaires DHL Express équipés du pneu sans air Michelin UPTIS1 effectueront les livraisons du dernier kilomètre à Singapour. Ce programme pilote commence, dès le 10 janvier, avec les premiers véhicules mis en circulation. Grâce au partenariat entre DHL et Michelin, le prototype de pneu sans air de Michelin franchit une nouvelle étape. Avec un an d'avance sur le calendrier, les tout premiers pneus Michelin UPTIS sont en effet désormais commercialisés pour une utilisation en conditions réelles.

rendre plus écologiques nos activités du dernier kilomètre avec notamment un objectif de zéro émission nette de carbone dans l'ensemble du réseau DHL.», explique Christopher Ong, Directeur général de DHL Express Singapour.

Michelin UPTIS est une innovation majeure dans le secteur du pneumatique. Elle est le résultat d'une cinquantaine de brevets en matière de structure du pneu et de matériaux de haute-technologie . Elle démontre la capacité de Michelin à innover en faveur d'une mobilité plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. Nous sommes ravis que DHL fasse confiance à Michelin pour équiper sa flotte avec les tout premiers pneus Michelin UPTIS, lancés avec un an d'avance », déclare Bruno De Feraudy, Directeur des activités Première Monte du Groupe Michelin.

Pour Michelin, la technologie sans air est une étape clef dans le développement d'un pneu entièrement durable d'ici 2050. Aujourd'hui, 20 % des pneus sont prématurément mis au rebut à cause d'une crevaison (12 %) ou d'une usure irrégulière (8 %) liée à une mauvaise pression. Selon une étude interne2, la technologie sans air UPTIS pourrait prévenir la mise au rebut de 200 millions de pneus par an à l'échelle mondiale, soit 2 millions de tonnes de matières, une économie équivalente au poids de 200 Tours Eiffel.

2 Selon l'enquête interne « scrapyard » de Michelin (2012-2015), basée sur un échantillon de 135 000 pneus et extrapolée à l'échelle mondiale (estimation 1 milliard de pneus en fin de vie chaque année).