Clermont-Ferrand, le 16 mai 2022

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Division par quatre de la valeur nominale de l’action Michelin le 16 juin 2022

La Compagnie Générale des Établissements Michelin annonce que l’Assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2022 a décidé la division par quatre de la valeur nominale de l’action Michelin. Cette décision fait suite à la forte hausse de l’action, dont le cours de Bourse est passé de 86,70 euros au 31 décembre 2018 à 144,15 euros au 31 décembre 2021 (soit une augmentation de 66 %).

La division du nominal sera effective le 16 juin 2022 (à l’ouverture de la Bourse), et se traduira de la manière suivante :

pour toute action ancienne de 2 euros de valeur nominale détenue à cette date, les actionnaires recevront en échange quatre actions nouvelles de 0,50 euro de valeur nominale, et le nombre total d’actions composant le capital sera multiplié par quatre,

l’action Michelin se négociera sur la base du cours d’ouverture du 16 juin 2022 divisé par quatre,

le prix maximum d’achat unitaire prévu dans le cadre du programme de rachat d’actions, autorisé par l’Assemblée générale du 13 mai dernier, sera ramené de 220,00 euros à 55,00 euros.

Cette opération sera sans conséquence sur le droit de vote double attaché aux actions dans les conditions définies dans les statuts de la Société, elle sera réalisée sans frais ni formalités pour les actionnaires de Michelin, et n’aura pas d’impact sur leurs droits.

Calendrier

Dernier jour de cotation des actions anciennes : mercredi 15 juin 2022

mercredi 15 juin 2022 Radiation des actions anciennes – Cotation des actions nouvelles : jeudi 16 juin 2022

jeudi 16 juin 2022 Date d’enregistrement comptable ( record date ) : vendredi 17 juin 2022

vendredi 17 juin 2022 Livraison des actions nouvelles (payment date) : lundi 20 juin 2022

Relations Investisseurs







Guillaume Jullienne

+33 (0) 7 86 09 68 01







guillaume.jullienne@michelin.com



Pierre Hassaïri

+33 (0) 6 84 32 90 81

pierre.hassairi@michelin.com



Flavien Huet

+33 (0) 7 77 85 04 82

flavien.huet@michelin.com Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com







Actionnaires individuels







+33 (0) 4 73 32 23 05



Muriel Floc’hlay

muriel.floc-hlay@michelin.com



Clémence Rodriguez

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe