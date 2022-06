Clermont-Ferrand, le 16 juin 2022

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Division par quatre de la valeur nominale de l’action Michelin le 16 juin 2022

Comme annoncé dans le Communiqué de presse du 16 mai 2022, la division par quatre du nominal des actions constitutives du capital de Michelin est effective ce jour, le 16 juin 2022.

Elle a donné lieu à la radiation des 178 530 462 actions anciennes et à la création, en substitution de celles-ci, de 714 121 848 actions nouvelles en circulation, cotées sur Euronext sous le nouveau code ISIN FR001400AJ45 (le code mnémonique ML reste inchangé).

Cette opération, sans conséquence sur le droit de vote double attaché aux actions dans les conditions définies dans les statuts de la Société, est réalisée sans frais ni formalités pour les actionnaires de Michelin, et n’a pas d’impact sur leurs droits.

Yves Chapot, Gérant et Directeur Financier de Michelin, commente : « La division du nominal du titre Michelin rendra l’action plus accessible pour le grand public et les collaborateurs, et contribuera ainsi à la volonté du Groupe d’un meilleur partage de la valeur. L'actionnariat salarié est un marqueur fort de la confiance des salariés dans l'avenir et la stratégie du Groupe. »

Calendrier

Radiation des actions anciennes – Cotation des actions nouvelles : jeudi 16 juin 2022 (9h)

jeudi 16 juin 2022 (9h) Date d’enregistrement comptable ( record date ) : vendredi 17 juin 2022

vendredi 17 juin 2022 Livraison des actions nouvelles, 1er règlement/livraison des achats ou ventes de titres réalisés le 16 juin sur le nouveau code valeur (payment date) : lundi 20 juin 2022

Relations Investisseurs



Guillaume Jullienne

+33 (0) 7 86 09 68 01







guillaume.jullienne@michelin.com



Pierre Hassaïri

+33 (0) 6 84 32 90 81

pierre.hassairi@michelin.com



Flavien Huet

+33 (0) 7 77 85 04 82

flavien.huet@michelin.com Relations Presse



+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com







Relations Actionnaires individuels



+33 (0) 4 73 32 23 05



Muriel Floc’hlay

muriel.floc-hlay@michelin.com



Clémence Rodriguez

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

