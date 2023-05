Michelin : Stellantis prend une participation dans Symbio

Faurecia, Michelin et Stellantis annoncent la signature d'un accord engageant permettant à Stellantis de prendre une participation de 33,3% au capital de Symbio, spécialiste de la mobilité hydrogène zéro émission, dont Faurecia et Michelin conserveront 33,3% chacun.



Soumise aux approbations réglementaires habituelles, la conclusion de la transaction devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2023. L'entrée de Stellantis au capital de Symbio permettra à cette dernière de renforcer sa présence en Europe et aux États-Unis.



Symbio prévoit de produire chaque année 50.000 piles à combustible d'ici 2025, notamment grâce à sa gigafactory dernière génération de Saint-Fons, dont le démarrage est prévu pour le deuxième semestre 2023.



