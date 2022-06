Michelin : accord de coopération avec Navya

Navya annonce avoir signé un accord de coopération tripartite avec Michelin.



Cet accord vise à accélérer le développement et l'expérimentation de solutions pneumatiques et non-pneumatiques développées par Michelin en les intégrant dans des navettes autonomes conçues par Navya et déployées en conditions réelles dans un environnement rural avec l'opérateur beti.



Michelin, Navya et beti vont couvrir tous les enjeux liés à la liaison au sol, avec l'objectif de co-développer des solutions airless connectées incluant la gestion de données.



Emmanuel Custodero, Directeur Scientifique du Groupe Michelin a déclaré : ' Le groupe Michelin a toujours été pionnier en matière de mobilité durable et s'inscrit logiquement dans le développement de solutions et services dédiés à la mobilité autonome. Le transport partagé autonome s'annonce déjà comme un pilier incontournable de la mobilité durable dans les années à venir et son histoire s'écrit maintenant '.



' Navya détient une avance technologique et industrielle probante avec la conception, la fabrication et le déploiement de navettes (plus de 200 ont été expérimentées dans le monde), et l'opérateur beti est un leader actif et reconnu dans le développement de la mobilité rurale. '



