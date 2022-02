Michelin entend braver les intempéries en 2022 après un rebond de ses profits

(Actualisation: commentaires du directeur financier sur les investissements et les surcoûts attendus en 2022, détail des résultats du groupe en 2021)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de pneumatiques Michelin table sur une nouvelle année de croissance de son résultat opérationnel en 2022, après avoir enregistré un net rebond de ses marchés et de ses résultats en 2021.

Dans un contexte qui reste encore "très perturbé" par les problèmes d'approvisionnement et la hausse des prix des matières premières, les marchés de pneus pour les voitures de tourisme et camionnettes devraient connaître une évolution comprise entre 0% et +4% sur l'année, les pneus poids lourds une croissance entre 1% et 5% et les "activités de spécialités" une hausse comprise entre 6% et 10%, a indiqué Michelin dans un communiqué.

Dans ce scénario, Michelin prévoit pour cette année un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes et un cash flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard d'euros.

Au cours de l'exercice clos fin décembre, le résultat opérationnel des secteurs, principal indicateur de revenus du groupe, s'est établi à 2,97 milliards d'euros, contre 1,88 milliard d'euros un an plus tôt. Il a ainsi retrouvé son niveau de 2019. La marge opérationnelle est ressortie à 12,5%, elle aussi revenue au niveau pré-Covid, après être tombée à 9,2% en 2020.

Michelin a par ailleurs dégagé un bénéfice net de 1,85 milliard d'euros en 2021, contre 625 millions d'euros en 2020.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 23,79 milliards d'euros, en progression de 16,3% sur un an, porté par un rebond de 11,8% des volumes.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un résultat opérationnel des secteurs de 2,96 milliards d'euros, un résultat net de 1,89 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 23,25 milliards d'euros.

Le conseil de surveillance de Michelin proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 4,5 euros par action au titre de l'exercice écoulé, contre 2,3 euros par action pour l'exercice 2020. Le groupe a par ailleurs indiqué avoir procédé à des augmentations subtantielles des rémunérations variables afin de partager la valeur créée l'année dernière.

Environ 1,2 milliard d'euros de surcoûts attendus en 2022

Michelin a précisé avoir fait face à des surcoûts liés aux matières premières et au transport de 1,2 milliards d'euros en 2021, qui ont été "entièrement compensés par ses efforts de productivité, son pilotage des prix et un enrichissement du mix produit". En 2022, le groupe s'attend à un impact "du même ordre" et entend le compenser par les mêmes leviers, a précisé le directeur financier du groupe, Yves Chapot, lors d'une conférence avec les analystes.

Le groupe a également expliqué avoir bénéficié l'année dernière d'un effet exceptionnel lié à la pénurie de semi-conducteurs. La chute de la production automobile occasionnée par cette pénurie "s'est traduite par un effet mix très favorable avec un poids supérieur des activités de remplacement dans le segment automobile", a indiqué Michelin dans son communiqué.

La génération de trésorerie disponible a reculé à 1,36 milliard d'euros en 2021, contre 2 milliards d'euros en 2020. Cette baisse est liée principalement à la reconstitution du besoin en fonds de roulement avec notamment une hausse des stocks de 1,1 milliard d'euros. Le cash flow libre structurel, qui exclut les acquisitions et certains effets exceptionnels liés aux variations des matières premières, s'est établi à 1,79 milliard d'euros contre 2,01 milliards d'euros en 2020.

En 2022, le groupe rattrapera une partie des dépenses d'investissements qui n'ont pas été engagées au cours des deux dernières années, ce qui se traduira par un recul du cash flow libre structurel, a souligné Yves Chapot.

A fin décembre, la dette nette du groupe s'est établie à 2,79 milliards d'euros, en baisse de 742 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020.

