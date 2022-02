Michelin entend poursuivre sa croissance en 2022 malgré les vents contraires

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de pneumatiques Michelin table sur une nouvelle année de croissance de son résultat opérationnel en 2022, après avoir enregistré un net rebond de ses marchés et de ses résultats en 2021.

Dans un contexte qui reste encore "très perturbé" par les problèmes d'approvisionnement et la hausse des prix des matières premières, les marchés de pneus pour les voitures de tourisme et camionnettes devraient connaître une évolution comprise entre 0% et +4% sur l'année, les pneus poids lourds une croissance entre 1% et 5% et les "activités de spécialités" une hausse comprise entre 6% et 10%, a indiqué Michelin dans un communiqué.

Dans ce scénario, Michelin prévoit pour cette année un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes et un cash flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard d'euros.

Au cours de l'exercice clos fin décembre, le résultat opérationnel des secteurs, principal indicateur de revenus du groupe, s'est établi à 2,97 milliards d'euros, contre 1,88 milliard d'euros un an plus tôt. Il a ainsi retrouvé son niveau de 2019. La marge opérationnelle est ressortie à 12,5%, elle aussi revenue au niveau pré-Covid, après être tombée à 9,2% en 2020.

Michelin a par ailleurs dégagé un bénéfice net de 1,85 milliard d'euros en 2021, contre 625 millions d'euros en 2020.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 23,79 milliards d'euros, en progression de 16,3% sur un an.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un résultat opérationnel des secteurs de 2,96 milliards d'euros, un résultat net de 1,89 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 23,25 milliards d'euros.

Le conseil de surveillance de Michelin proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 4,5 euros par action au titre de l'exercice écoulé, contre 2,3 euros par action pour l'exercice 2020.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

February 14, 2022 12:09 ET (17:09 GMT)