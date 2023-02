Michelin : hausse des ventes de 20,2% en 2022

Michelin annonce que ses ventes ont atteint 28,6 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 20,2% par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, le résultat opérationnel est passé de 2777 ME à 3021 ME, soit une hausse de 8,8% en douze mois.



Le résultat net progresse quant à lui de 8,9%, pour s'établir à 2009 ME au titre de 2022, soit un résultat net par action de 2,81 euros, contre 2,58 euros un an auparavant.



Le Groupe indique continuer de déployer sa stratégie de croissance sur les nouveaux écosystèmes identifiés Hors-Pneu. 'La croissance en 2022 a notamment été tirée par les ventes de polymères de précision et les activités defleetmanagement', précise la firme clermontoise.



'Le résultat de l'année 2022 est en ligne avec la feuille de route pour atteindre l'objectif de 40% de matériaux durables d'ici 2030. En 2022, le Groupe a amélioré la maturité de technologies spécifiques dans ses projets de R&D, augmenté l'utilisation de certains matériaux', ajoute le Bibendum.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.