Michelin : le titre monte, un analyste se montre plus positif

Michelin monte en Bourse ce lundi suite à un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui voit l'horizon se dégager pour le manufacturier français après sa récente sous-performance.



Vers 14h15, le titre du fabricant de pneumatiques français gagne 3,1%, signant au passage la deuxième plus forte hausse de l'indice parisien CAC 40, qui s'adjuge 1,6% au même moment.



Goldman Sachs, qui passe à 'achat' contre 'neutre' sur la valeur, fait remarquer que l'action a sous-performé le secteur tout comme ses concurrents Continental et Pirelli depuis le début de l'année, un écart que l'analyste attribue aux perspectives prudentes communiquées par le groupe clermontois.



Mais après un premier trimestre qu'il attend difficile, Michelin devrait selon lui tirer parti à compter du deuxième trimestre d'un redressement de ses volumes, d'un effet favorable au niveau des prix et d'un reflux des coûts des matières premières et du transport, souligne-t-il.



La banque américaine relève ainsi son objectif de cours de 27 à 35 euros, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 20%.



