Michelin : le titre recule, discours prudent sur les volumes

Michelin accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40 mardi matin à la Bourse de Paris au lendemain d'une conférence d'analystes au cours de laquelle le pneumaticien s'est montré prudent au niveau de ses ventes en volumes.



Vers 10h00, le titre du manufacturier cède autour de 3,5%, alors que le CAC se replie au même moment d'environ 0,7%.



Lors de son point de pré-clôture ('pre-close call') organisé hier soir avec les analystes - un échange téléphonique intervenant à l'occasion de la fin du premier semestre - le groupe clermontois a confirmé ses objectifs annuels.



Au cours de l'entretien, Michelin aurait néanmoins fait état d'une dynamique plus faible qu'attendu au niveau de ses volumes, dont le repli cette année pourrait finalement s'avérer plus marqué que la baisse initialement anticipée entre 0% et 2%.



'Dans la mesure où Michelin cherche à se concentrer sur les segments les plus rentables du marché, le fabricant de pneus s'attend à ce que l'effet volumes soit plus pénalisant que prévu au deuxième trimestre, mais aussi sur l'ensemble de l'année', soulignent les analytes de Stifel.



Le bureau d'études fait néanmoins remarquer que le groupe s'est montré plus optimiste sur son mix/prix, jugé plus favorable que prévu, aussi bien au niveau des pneus de remplacement que de ceux de première monte.



Suite à ces commentaires, les équipes de Deutsche Bank indiquent avoir revu à la baisse leurs prévisions pour 2024, tout en conservant leur recommandation d'achat sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 40 euros.



Les analystes d'Oddo BHF expliquent, eux, avoir ajusté leur estimation de baisse des volumes à -3% pour cette année, soit en-deçà du message de Michelin qui visait -2%.



'Si le titre pourrait baisser aujourd'hui face à la légère révision des attentes et après le très bon parcours depuis le début de l'année (+11% contre 0% pour le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts), notre conviction positive reste inchangée', soulignent-ils.



'La déception sur les volumes ne doit pas masquer (...) le fait qu'elle reflète également une stratégie de plus en plus assumée de focus valeur aux dépends des volumes', ajoutent-ils.



Pour Oddo, cette stratégie semble bien plus prometteuse, comme l'ont reflété les objectifs communiqués lors de la dernière journée d'investisseurs tenue fin mai, ce qui le conduit à considérer le pneumaticien comme l'une de ses valeurs préférées du secteur.



