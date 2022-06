Michelin : les pneus français s'imposent au Mans

Michelin annonce que ses pneumatiques développés exclusivement sur simulateur équipaient les deux Toyota GR010 Hybrid qui ont remporté ce week-end la 90e édition des 24h du Mans.



Pour le Bibendum, il s'agit de la 25e victoire consécutive au Mans, série entamée en 1998.



' Les pneumatiques Michelin pour l'Endurance, développés à 100 % sur

simulateur, confirment un excellent niveau de performance et de constance

en Hypercar comme en LM GTE ', indique la firme clermontoise.



Michelin précise avoir innové en intégrant 53% de matériaux durables dans ses pneus de compétition.



' Les pneus Michelin ont encore une fois démontré un niveau de performance et

de constance très élevé, malgré une piste particulièrement chaude et une course animée dès le départ ', a déclaré Pierre Alves, manager des programmes

Endurance de Michelin.





