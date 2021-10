Michelin : met à l'honneur neuf de ses fournisseurs

A l'occasion de la 5e édition des 'Supplier Awards', Michelin a distingué neuf de ses meilleurs fournisseurs, sélectionné au regard de critères de développement durable, d'innovation, de qualité, de gestion des risques et de soutien apporté pendant la crise.



' La mission des achats est de contribuer à la performance durable de Michelin en impliquant ses fournisseurs pour améliorer la création de valeur et l'innovation, en soutenant la compétitivité et la croissance du groupe.

C'est pourquoi la qualité et l'efficacité des relations que nous construisons avec nos fournisseurs, et leur engagement à nos côtés, son essentiels', a souligné Hélène Paul, directrice des achats du groupe.



Mekins, HF Mixing Group, Rubix ont été distingués dans le domaine des Achats industriels tandis que Jianghan, Paturle et Kolon sont les lauréats dans le domaine des achats de matières premières. Enfin, Apostrophe et Werehouse Services Inc (WSI) sont les gagnants dans le domaine des achats de services.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.