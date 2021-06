Michelin : un pneu pour les véhicules à guidage automatique

Michelin annonce aujourd'hui le lancement de MICHELIN X AGVEV, premier pneu spécifiquement conçu pour les véhicules à guidage automatique (automatic guided vehicles, AGV) en service dans les installations portuaires.



Estampillé EV, ce pneu contribue, par sa très faible résistance au roulement, à la réduction des émissions et à l'augmentation de la durée de vie de la batterie des véhicules électriques.



De plus, il permet aux opérateurs portuaires de disposer d'un pneu 'conçu pour satisfaire les exigences de performance, de fiabilité, de productivité et de sécurité de leurs équipements', explique Michelin.



Bien que les AGV soient déjà exploités dans de nombreux terminaux en Asie, en Europe ou en Amérique du Nord, il n'existait jusqu'à présent aucun pneu spécifiquement conçu pour ce marché, ajoute le Bibendum.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.