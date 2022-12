Michelin (+ 2,88% à 26,78 euros)Michelin progresse aujourd'hui alors qu'il était en baisse hier avec les valeurs automobiles. Cependant la faiblesse des volumes (quelque 261 000 titres échangés à la mi-séance, contre plus de 1,5 million sur la séance d'hier) empêche d'en tirer des conclusions à la veille d'un week-end prolongé pour la place de Paris. Le fabricant de pneumatiques a perdu plus de 25% de sa valeur sur douze mois, soit la 7e plus forte baisse de l'indice sur la période.