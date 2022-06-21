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Michelin rachète 51% de la Royal Lestari Utama (RLU) en Indonésie

21/06/2022 | 09:19
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21 juin (Reuters) - Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA:

* MICHELIN RACHÈTE 51% DE LA ROYAL LESTARI UTAMA (RLU), PROJET PILOTE DE DÉVELOPPEMENT DE PLANTATIONS DURABLES DHÉVÉAS EN INDONÉSIE

* DÉJÀ ACTIONNAIRE À 49%, MICHELIN RACHÈTE 51% DU CAPITAL DE RLU, CO-ENTREPRISE CRÉÉE AVEC LE GROUPE BARITO PACIFIC ET DEVIENT AINSI PROPRIÉTAIRE DE RLU À 100%

* RÉAFFIRMATION DES AMBITIONS DU GROUPE ET UN ENGAGEMENT DE LONG TERME EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DUN CAOUTCHOUC NATUREL DURABLE ET DE LAMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES COMMUNAUTÉS LOCALES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 2 179 M 2 295 M -
Dette nette 2022 2 560 M 2 696 M -
PER 2022 9,15x
Rendement 2022 5,09%
Capitalisation 19 831 M 20 884 M -
VE / CA 2022 0,82x
VE / CA 2023 0,77x
Nbr Employés 123 021
Flottant 94,2%
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Michelin (CGDE) : Graphique analyse technique Michelin (CGDE) | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 39,0%
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Yves Chapot Chief Financial Officer & General Manager
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KUMHO PETROCHEMICAL CO., LTD.-11.75%3 045
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