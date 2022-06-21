Michelin rachète 51% de la Royal Lestari Utama (RLU) en Indonésie

21 juin (Reuters) - Compagnie Generale des Etablissements
Michelin SCA:
* MICHELIN RACHÈTE 51% DE LA ROYAL LESTARI UTAMA (RLU),
PROJET
PILOTE DE DÉVELOPPEMENT DE PLANTATIONS DURABLES DHÉVÉAS EN
INDONÉSIE
* DÉJÀ ACTIONNAIRE À 49%, MICHELIN RACHÈTE 51% DU CAPITAL DE
RLU,
CO-ENTREPRISE CRÉÉE AVEC LE GROUPE BARITO PACIFIC ET DEVIENT
AINSI PROPRIÉTAIRE DE RLU À 100%
* RÉAFFIRMATION DES AMBITIONS DU GROUPE ET UN ENGAGEMENT DE
LONG
TERME EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DUN CAOUTCHOUC NATUREL DURABLE
ET DE LAMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES COMMUNAUTÉS
LOCALES
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(Rédaction de Gdansk)