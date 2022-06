Michelin rachète 51% de la Royal Lestari Utama (RLU) en Indonésie

21 juin (Reuters) - Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA:

* MICHELIN RACHÈTE 51% DE LA ROYAL LESTARI UTAMA (RLU), PROJET PILOTE DE DÉVELOPPEMENT DE PLANTATIONS DURABLES D’HÉVÉAS EN INDONÉSIE

* DÉJÀ ACTIONNAIRE À 49%, MICHELIN RACHÈTE 51% DU CAPITAL DE RLU, CO-ENTREPRISE CRÉÉE AVEC LE GROUPE BARITO PACIFIC ET DEVIENT AINSI PROPRIÉTAIRE DE RLU À 100%

* RÉAFFIRMATION DES AMBITIONS DU GROUPE ET UN ENGAGEMENT DE LONG TERME EN FAVEUR DE LA PRODUCTION D’UN CAOUTCHOUC NATUREL DURABLE ET DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES COMMUNAUTÉS LOCALES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)