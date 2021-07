Michelin relève ses objectifs 2021 après un rebond de son activité au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de pneumatiques Michelin a relevé ses objectifs pour 2021 alors que ses ventes et sa rentabilité ont profité du rebond de ses marchés au premier semestre.

Le groupe vise à présent un résultat opérationnel des secteurs annuel "supérieur" à 2,8 milliards d'euros à parités constantes contre plus de 2,5 milliards d'euros précédemment annoncés. Michelin table de plus sur un cash-flow libre structurel "supérieur" à 1 milliard d'euros et non plus "d'environ" 1 milliard d'euros.

"Après un premier semestre en forte reprise, la demande mondiale ne bénéficiera pas au deuxième semestre de bases de comparaison aussi favorables et devrait encore subir les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales", a souligné le fabricant de pneumatiques dans un communiqué.

"Les marchés Tourisme camionnette devraient afficher une hausse comprise entre 8% et 10% sur l'année et les marchés Poids lourd une augmentation allant de 6% à 8%", a précisé Michelin. Les marchés des Activités de spécialités devraient pour leur part augmenter de 10% à 12% sur l'année.

Hors nouvel effet "systémique" lié au Covid-19, Michelin envisage de "renforcer ses positions dans cet environnement de marchés".

Michelin a fait ces projections alors qu'au cours des six premiers de l'année, le groupe clermontois a dégagé un résultat opérationnel des secteurs de 1,42 milliard d'euros, contre 310 millions d'euros pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires semestriel de Michelin s'est inscrit en hausse de 19,6% sur un an, à 11,19 milliards d'euros, tandis que ses volumes pneumatiques ont augmenté de 22,8%.

Le groupe a dégagé un résultat net de 1,03 milliard d'euros, contre une perte nette de 137 millions d'euros à la même période de l'an dernier.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes financiers anticipaient en moyenne un bénéfice net de 724 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 10,92 milliards d'euros.

Michelin a notamment bénéficié d'un effet net "prix/mix - matières premières" positif de 126 millions d'euros.

Malgré cette performance semestrielle et le relèvement des projections annuelles, le président du groupe, Florent Menegaux, a tenu un discours prudent en commentant ces résultats. "Dans un contexte de reprise des marchés, le groupe Michelin réalise un très bon premier semestre", s'est félicité le dirigeant. "Ces résultats solides ne doivent pas faire oublier la persistance de la crise sanitaire qui engendre d'importantes tensions, en particulier sur la chaîne d'approvisionnement", a-t-il toutefois souligné.

