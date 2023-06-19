Michelin va acheter la totalité du capital de FCG pour 700 millions d'euros

19 juin (Reuters) - IDI SCA et Michelin
ont annoncé lundi dans des communiqués de presse
séparés :
* IDI ET ANDERA PARTNERS ANNONCENT AVOIR CONCLU UN CONTRAT
DE
CESSION PORTANT SUR LA TOTALITÉ DU CAPITAL DE FLEX COMPOSITE
GROUP (FCG) À MICHELIN POUR UNE VALEUR DENTREPRISE DE 700
MILLIONS DEUROS
* MICHELIN ET LIDI ANNONCENT CE JOUR LA SIGNATURE DUN
ACCORD
SELON LEQUEL MICHELIN ACQUERRAIT 100% DE FLEX COMPOSITE GROUP
(FCG)
* L'ACQUISITION DE FCG AUGMENTERAIT D'ENVIRON 20% LES
REVENUS EN
MATÉRIAUX DE HAUTE TECHNOLOGIE DE MICHELIN
* LOPÉRATION, SOUMISE À LACCORD DES AUTORITÉS DE LA
CONCURRENCE,
DEVRAIT SE RÉALISER AU TROISIÈME TRIMESTRE 2023
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(Gdansk Newsroom)