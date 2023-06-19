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Michelin va acheter la totalité du capital de FCG pour 700 millions d'euros

19/06/2023 | 07:27
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19 juin (Reuters) - IDI SCA et Michelin ont annoncé lundi dans des communiqués de presse séparés :

* IDI ET ANDERA PARTNERS ANNONCENT AVOIR CONCLU UN CONTRAT DE CESSION PORTANT SUR LA TOTALITÉ DU CAPITAL DE FLEX COMPOSITE GROUP (FCG) À MICHELIN POUR UNE VALEUR DENTREPRISE DE 700 MILLIONS DEUROS

* MICHELIN ET LIDI ANNONCENT CE JOUR LA SIGNATURE DUN ACCORD SELON LEQUEL MICHELIN ACQUERRAIT 100% DE FLEX COMPOSITE GROUP (FCG)

* L'ACQUISITION DE FCG AUGMENTERAIT D'ENVIRON 20% LES REVENUS EN MATÉRIAUX DE HAUTE TECHNOLOGIE DE MICHELIN

* LOPÉRATION, SOUMISE À LACCORD DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE, DEVRAIT SE RÉALISER AU TROISIÈME TRIMESTRE 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
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CA 2023 28 739 M 31 396 M -
Résultat net 2023 2 086 M 2 279 M -
Dette nette 2023 3 437 M 3 754 M -
PER 2023 9,36x
Rendement 2023 5,05%
Capitalisation 19 617 M 21 430 M -
VE / CA 2023 0,80x
VE / CA 2024 0,76x
Nbr Employés 130 561
Flottant 93,8%
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Objectif de cours Moyen 32,32 €
Ecart / Objectif Moyen 17,7%
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Dirigeants et Administrateurs
Yves Chapot Chief Financial Officer & General Manager
Barbara Marguerite Dalibard Chairman-Supervisory Board
Eric Philippe Vinesse Executive Vice President-Research & Development
Jean-Pierre Duprieu Member-Supervisory Board
Anne-Sophie de la Bigne Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MICHELIN (CGDE)5.71%21 430
BRIDGESTONE CORPORATION28.05%29 027
SAILUN GROUP CO., LTD.8.48%4 467
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY40.79%3 846
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.55.15%3 622
KUMHO PETROCHEMICAL CO., LTD.3.17%2 603
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