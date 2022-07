Michelin défend ses marges au premier semestre en augmentant ses tarifs

Paris (awp/afp) - Michelin a protégé ses marges au premier semestre en augmentant ses prix sur un marché du pneu miné par les problèmes logistiques et la hausse du coût des matières premières.

Le groupe français a publié mardi un chiffre d'affaires en progression de 18,7% à 13,3 milliards d'euros, grâce à des augmentations de prix et des effets de change favorables.

Michelin affiche un bénéfice net de 843 millions d'euros, contre un milliard au premier semestre 2021.

Ces résultats intègrent également 202 millions d'euros de pertes liées à la cessation des activités du groupe en Russie. Michelin avait annoncé fin juin qu'il les céderait d'ici la fin 2022, avec notamment une usine près de Moscou où il emploie 750 personnes.

"Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et l'inflation se sont intensifiées, entraînant les marchés Pneu vers le bas des attentes", a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'augmentation du coût des matières premières alourdit de plus de 500 millions d'euros le bilan opérationnel du semestre, et la performance industrielle et logistique est affectée à hauteur de 733 millions d'euros.

Mais "le pilotage du pricing a assuré la couverture de l'ensemble des facteurs d'inflation et le maintien des marges unitaires", précise le groupe.

L'effet "Prix-mix", lié à la hausse des prix unitaires et à la vente de produits plus haut de gamme, s'élève à 13,9% du chiffre d'affaires, "traduisant la détermination du groupe à compenser l'inflation des coûts". Les effets de change comptent pour 5,2%, principalement liés au dollar américain.

Au premier semestre, le marché mondial des pneumatiques Tourisme camionnette est resté "globalement stable", mais reste en retrait de 3% par rapport à la même période de 2019, avant la pandémie de Covid.

Les pneus pour poids lourds ont affiché un recul de 9%, avec un secteur très largement pénalisé par le marché chinois (-36%).

Le marché est resté au contraire dynamique du côté des spécialités (activités minières, agricoles, deux-roues, avion).

Les activités de gastronomie et de voyage (guide Michelin) sont en rebond suite à l'allègement des restrictions sanitaires.

Sur l'année 2022, la direction a abaissé ses prévisions sur le marché "compte tenu des incertitudes de croissance mondiale", tablant sur une progression des ventes globales comprise entre -2 et +2% pour les voitures et camionnettes, de 2 à 6% pour les poids lourds et de 4 à 8% pour les spécialités.

Michelin maintient cependant ses prévisions de de résultat opérationnel, supérieur à 3,2 milliards d'euros, et des flux financiers libres supérieurs à 1,2 milliard.

