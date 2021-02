Michelin : BoA dégrade sa recommandation

Bank of America (BoA) dégrade sa recommandation sur Michelin à 'neutre', malgré un objectif de cours relevé de 15% à 120 euros dans le sillage d'estimations de BPA 2020-22 rehaussées de 18%, 8% et 3%, reflétant un 'solide quatrième trimestre 2020'.



Le broker souligne que Michelin se traite 7% au-dessus de son niveau pré-Covid, et que ses ratios de valorisation P/E (cours sur BPA attendus), de 12,9 fois et 11,5 fois, impliquent des primes de 4% et 21%.



BoA se dit positif sur les perspectives à moyen-long terme, mais la reprise du BPA est selon lui déjà entièrement intégrée dans les cours. Il ne voit qu'un faible risque de surprise positive par rapport au consensus.



