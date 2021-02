Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 15 février 2021

© AOF 2021

MERCIALYSLa foncière publiera (après Bourse) ses résultats annuels.MICHELINLe fabricant de pneumatiques publiera ses résultats annuels.VICATLe cimentier publiera ses résultats annuels.ERAMETLe groupe minier publiera ses résultats annuels.M6Le groupe audiovisuel publiera ses résultats annuels.ADPL'exploitant d'aéroport publiera (après Bourse) ses résultats annuels.BICLe fabriquant d'articles de papeterie de briquets et de rasoirs publiera ses résultats annuels.CAPGEMINIL'entreprise de services du numérique publiera (après Bourse) ses résultats annuels.CNP ASSURANCESL'assureur publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.KERINGLe groupe de luxe publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.KLEPIERRELa foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera ses résultats annuels.NEXANSLe spécialiste des câbles publiera ses résultats annuels et tiendra une journée Investisseurs.VALLOURECLe spécialiste des tubes en acier sans soudure publiera ses résultats annuels.AIR FRANCE-KLMLa compagnie aérienne publiera ses résultats annuels.AIRBUSLe géant aéronautique publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.ATOSL'entreprise de services du numérique publiera ses résultats annuels.BOUYGUESLe groupe industriel diversifié publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.CARREFOURLe groupe de grande distribution publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.EDFLe producteur d'électricité publiera ses résultats annuels.IMERYSLe groupe de spécialités minérales publiera ses résultats annuels.NEOENLe producteur d'énergies renouvelables publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.ORANGELe groupe de télécoms publiera ses résultats annuels.PLASTIC OMNIUML'équipementier automobile publiera ses résultats annuels.TARKETTLe spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives publiera (après Bourse) ses résultats annuels.VALEOL'équipementier automobile publiera ses résultats annuels.DANONELe groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.HERMESLe groupe de luxe publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.RENAULTLe constructeur automobile publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.