Barclays a relevé sa recommandation de Pondérer en ligne à Surpondérer sur le titre Michelin, tout en boostant son objectif de cours de 105 à 145 euros. Le broker souligne que la journée Investisseurs qui s’annonce est un puissant catalyseur pour la valeur. Il s’attend à ce que Michelin démontre à nouveau qu’il a en main les bonnes cartes en mains pour faire face à la concurrence.



L'analyste ajoute que le fabricant de pneumatiques a connu une solide reprise lors du second semestre 2020 et qu'il entame l'année 2021 dans une bonne dynamique, suggérant qu'il pourrait dépasser les attentes du consensus et sa guidance annuelle.