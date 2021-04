MICHELIN : Invest Securities abaisse sa cible après la journée Investisseurs

Invest Securities a abaissé son objectif de cours de 126 à 118 euros sur le titre Michelin, tout en maintenant son opinion Neutre, au lendemain de la journée Investisseurs. Cet exercice de présentation stratégique mené de main de maître et servi par un discours détaillé et offensif fait contraste avec un affichage des guidances 2023 sous nos attentes et assez floues après 2023, explique l’analyste. La mauvaise surprise vient des objectifs de marge d’Ebita de SR3 à seulement 17% alors que le record historique est de 26% en 2012, il est vrai, dans un périmètre modifié.



De plus, l'objectif d'Ebita groupe 2023 de 3,3 milliards d'euros suggère que le rattrapage " post-covid " ne serait complet qu'en 2025, ajoute l'expert.