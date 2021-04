MICHELIN : Scorcher Adventure, un pneu sur-mesure pour la Harley-Davidson Pan America™ 1250

Depuis maintenant 13 ans, Michelin entretient une relation étroite, basée sur la performance, la qualité et l'innovation, avec Harley-Davidson. Le manufacturier français équipe ainsi plus de 40% des motos produites par la marque américaine. Dans la continuité de cette collaboration, Harley-Davidson et Michelin ont mis une nouvelle fois leur savoir-faire en commun pour accompagner l'ambitieux projet de développement d'une moto de trail : la Pan America™ 1250. Un modèle équipé à 100% par Michelin.

MICHELIN Scorcher Adventure, un pneu conçu sur mesure pour un usage principalement routier

Dès les premières esquisses du projet, Michelin et Harley-Davidson, à travers des outils de simulation extrêmement poussés et une collaboration entre les départements design, ont travaillé pas à pas afin d'obtenir un pneu parfaitement adapté à la moto : MICHELIN Scorcher Adventure. Une quête d'excellence, alliant technicité, innovation, performance et design, qui a prévalu dans l'élaboration d'une gamme premium en parfaite osmose avec une moto d'exception.

Après une première phase de conception virtuelle, trois boucles de développement et de nombreux tests ont été nécessaires pour aboutir à la version finalisée performante sur sols secs comme mouillés, kilomètres après kilomètres.

Ce pneu, au niveau d'exigence particulièrement élevé, permet d'utiliser la moto au maximum de ses capacités avec un usage 80% route et 20% piste et chemins. Pour développer ce pneu, qui doit être « sain » sur la route comme sur les chemins, Michelin a utilisé de nombreuses innovations. La technologie 2CT+*, couplée à des mélanges de gommes de dernière génération, apporte la stabilité nécessaire au pneu arrière. Pour le pneu avant, un profil spécifique a été étudié. Celui-ci, associé à une rigidité des mélanges de gommes dans le pneu, permet d'avoir un excellent couple guidon. La moto peut donc facilement être mise sur l'angle malgré son poids et sa puissance, l'une des plus élevée du marché dans sa catégorie.

L'un des piliers de la relation entre les deux partenaires repose sur le co-branding, une singularité dans la production du manufacturier à laquelle MICHELIN Scorcher Adventure ne fait pas exception. Les deux marques et leurs logos apparaissent ainsi sur les flancs de ce pneu sur-mesure.

MICHELIN Anakee Wild, un pneu performant pour un usage trail

Pour un usage plus orienté trail, Michelin et Harley-Davidson proposent une monte optionnelle : MICHELIN Anakee Wild. Cette version permet un usage plus mixte : 50% route et 50% off-road. La structure innovante de la bande de roulement permet une meilleure traction hors route ainsi qu'une bonne maniabilité et précision de conduite.

Cette solution est, elle aussi, disponible dans les concessions Harley-Davidson.

*MICHELIN 2CT+ : une gomme dure en dessous de la gomme tendre de l'épaule. Un niveau de rigidité plus important en carrossage. Plus de stabilité sur l'angle, en particulier sous forte accélération.