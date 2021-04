MICHELIN : cède la majorité du capital de sa filiale américaine Solesis

Jeudi soir, Michelin a annoncé l'ouverture du capital de sa filiale Solesis, valorisée à 475 millions de dollars, à une filiale du fonds américain Altaris Capital Partners, qui en détiendra 51 % du capital. L'ambition des parties prenantes est de concrétiser rapidement le potentiel de développement de Solesis, sur des marchés à très forte croissance. Michelin a également signé un accord de Recherche et Développement avec Solesis pour développer des polymères biocompatibles et biorésorbables.



Pour le groupe français, il s'agit "d'une illustration concrète du nouveau plan stratégique "Michelin In Motion " pour se développer dans les activités de matériaux de haute technologie, au-delà du pneumatique.".



Solesis a rejoint le groupe Michelin en 2018, lors de l'acquisition de Fenner. Il emploie 360 personnes réparties dans quatre sites de production, en Pennsylvanie et en Caroline du Nord.



Durant ces dernières années, Solesis a su croître rapidement pour accompagner ses clients sur le domaine des dispositifs médicaux. Solesis a également développé sa plateforme de technologies à usage unique pour l'industrie biopharmaceutique, en se concentrant tout particulièrement sur la thérapie cellulaire et génique.



L'arrivée d'Altaris au capital de Solesis va permettre d'accélérer son développement sur ces marchés, parmi les plus dynamiques du secteur médical, affichant des perspectives de croissance entre 10 % et 30 %.