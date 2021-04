MICHELIN : plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du mardi 27 avril 2021

MICHELIN (-1,60% à 125,80 euros)



L'activité a rebondi pour Michelin lors du premier trimestre 2021. Ainsi, le fabricant de pneumatiques a réalisé des ventes de 5,448 milliards d'euros, soit une hausse de 2,3 % sur un an à données publiées. Un niveau globalement en ligne avec les attentes du marché (5,48 milliards d'euros), ce qui a conduit le groupe de Clermont-Ferrand à confirmer ses objectifs annuels. Pourtant, Michelin accuse la plus forte baisse du CAC 40. Les investisseurs en veulent visiblement plus, pour une valeur qui évolue au plus haut depuis février 2018.