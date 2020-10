Michelin : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michelin a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre des neuf premiers mois de son exercice 2020. Ainsi, les ventes du groupe au Bibendum sont ressorties à 14,89 milliards d’euros sur la période, soit un repli de 16,8 % à données publiées sur un an et de -15 % à iso parité. La baisse des ventes s’est toutefois limitée à 5 % au troisième trimestre, grâce à une reprise de l’activité. "Après un deuxième trimestre fortement pénalisé par la crise sanitaire, la demande mondiale de pneumatiques se redresse plus fortement que prévu au troisième trimestre", a indiqué Michelin.Pour tenir compte de l'évolution récente de la demande de pneumatiques, et ce, malgré un contexte encore très incertain, Michelin a relevé ses objectifs annuels.Le groupe vise désormais un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 1,6 milliard d'euros à iso parité et un cash-flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard d'euros. Le tout, " hors nouvel effet systémique de la crise du Covid ".