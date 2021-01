Michelin : Air France choisit Michelin comme fournisseur exclusif de pneus

Les avions d'Air France seront équipés des pneumatiques avions les plus modernes, tels que les pneus Radial Michelin® AIR X intégrant la technologie NZG (Near Zero Growth, croissance quasi nulle). Conçue pour garantir un diamètre constant des pneumatiques, cette technologie offre au pneu avion une plus grande durabilité ainsi qu'une résistance exceptionnelle.

Air France renouvelle sa confiance à Michelin et sélectionne le groupe français comme fournisseur exclusif de pneumatiques pour sa flotte d'avions. Le Groupe Michelin équipera les appareils court, moyen et long-courrier [1] de la compagnie avec des pneus neufs ou rechapés notamment produits dans l'usine française de Saint Doulchard à Bourges.

Un partenariat de long terme tourné vers l'innovation et le développement d'une aviation toujours plus durable

Entreprises pionnières des ailes françaises et partenaires historiques, Air France et Michelin partagent depuis toujours un ADN commun : l'innovation au service de la performance et de la sécurité.

Entre 2010 et 2020, le partenariat en place a permis à Air France de bénéficier de toutes les dernières technologies développées par Michelin. Pour la décennie à venir, les deux groupes poursuivront leur collaboration et orienteront le champ d'innovation vers une ambition partagée : la réduction de l'empreinte carbone. Michelin participe à des programmes de recherche européens et travaille sur des technologies de rupture pour continuer d'alléger ses pneumatiques et les systèmes associés, en vue de réduire mécaniquement la consommation de carburant et les émissions de CO2 de chaque vol.

Air France et Michelin étendront par ailleurs leur partenariat aux services et au digital. Michelin proposera à Air France des solutions toujours plus ambitieuses à l'exemple de ses filières de recyclage innovantes, de ses résines écologiques haute performance, ou encore de ses capacités d'impressions 3D métal ou plastique. Cet élargissement du périmètre du partenariat est rendu possible par la diversification récente opérée par Michelin de ses métiers et de ses savoir-faire.

Ces initiatives contribueront à l'atteinte des objectifs ambitieux que s'est fixé Air France en matière de développement durable, dont la réduction de 50% de ses émissions de CO2 par passager-kilomètre d'ici à 2030.