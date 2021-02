Michelin : Avec NEOLINE, la logistique du groupe Michelin a le vent en poupe

Paris, le 11 février 2021

Avec NEOLINE, la logistique du Groupe Michelin a le vent en poupe

• Michelin signe une lettre d'engagement de transport maritime avec Neoline, armateur français s'appuyant sur une propulsion principale à la voile.

• Un engagement de transport de pneumatiques sur la ligne Halifax (Canada) / Saint- Nazaire - Montoir de Bretagne (France), dès la mise en service du premier voilier cargo.

• Une initiative test pour contribuer à la décarbonation des opérations logistiques de Michelin.

Michelin choisit la start-up française NEOLINE, offrant un service innovant de transport maritime décarboné

Résolument engagé dans la réduction des émissions de CO2 de ses opérations logistiques, le groupe Michelin a récemment signé un engagement de transport avec NEOLINE.

Le service de transport maritime décarboné de NEOLINE s'appuie sur l'énergie propre et renouvelable du vent comme propulsion principale de ses voiliers cargos de 136m équipés de 4200 m2 de voiles. Il s'agit d'une solution innovante et unique, ouverte à tous les chargeurs, qui permettra de réduire de 90% les émissions de CO2 liées au transport maritime de marchandises transatlantique.

Un premier pas concret pour le groupe Michelin sur la ligne pilote de NEOLINE depuis Halifax (Canada) vers Saint-Nazaire - Montoir de Bretagne (France) à horizon 2023.

L'engagement de transport signé par Michelin

concerne le transport par voiliers cargos de

pneumatiques chargés dans des conteneurs

depuis Halifax (Canada) vers Saint-Nazaire -

Montoir de Bretagne (France) sur la ligne pilote

ouverte par NEOLINE, qui desservira également

l'archipel de Saint Pierre et Miquelon et Baltimore

(USA).

NEOLINE prévoit d'ouvrir sa ligne transatlantique à propulsion vélique avec la mise en service d'un premier navire en 2023. Avec l'arrivée, prévue un an plus tard d'un second navire, le groupe Michelin confiera progressivement à NEOLINE au moins 50% des conteneurs du groupe transportés sur cet axe.

A l'image des sites du groupe, engagés dans un objectif ambitieux de Zéro émissions de CO2 en 2050, le groupe Michelin entend tester de nouvelles solutions pour décarboner ses opérations logistiques.

« Cette initiative et ce nouveau partenariat favorisent l'innovation autour du transport décarboné. Ce premier pas en matière de transport maritime décarboné s'inscrit totalement dans la stratégie RSE des opérations de Michelin. Il contribuera à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 de lalogistique de 15% en valeur absolue entre 2018 et 2030, souligne Pierre-Martin Huet, Directeur Supply Chain du groupe Michelin ».

Jean Zanuttini, Président de NEOLINE, ajoute : « Nous sommes honorés d'accueillir à bord le groupe

Michelin, acteur français emblématique fortement engagé dans l'innovation et la mobilité durable. Ce premier engagement qui concerne un flux eastbound (dans le sens Amériques vers Europe) et vient s'ajouter à un carnet de commandes déjà bien rempli dans le sens westbound (de l'Europe vers les Amériques). Avec nos cargos à voiles, nous développons un mode de transport plus respectueux de l'environnement, adapté à la réalité économique et logistique actuelle des chargeurs et indépendant des énergies fossiles. »

Jean Zanuttini précise : « Avec nos partenaires, nous travaillons en ce moment les différentes options disponibles pour démarrer la construction de notre premier navire dans les meilleurs délais. »

Avec ce nouvel engagement, NEOLINE se positionne en ambassadeur de la transition énergétique des

Supply Chains des grands leaders de l'industrie française, tels que le Groupe Renault, le Groupe Beneteau, Manitou Group, Jas Hennessy & Co et maintenant le Groupe Michelin. La solution de

NEOLINE, en réduisant significativement les impacts du transport maritime, contribue à atteindre les objectifs de développement durable de la France et l'Organisation Maritime Internationale.

A propos de Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 127.000 personnes et exploite 69 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ 200 millions de pneus en 2019.

A propos de NEOLINE

Société fondée en 2015 par un groupe de professionnels du maritime convaincus de la nécessaire évolution du shipping vers un transport maritime plus responsable, NEOLINE a pour ambition de devenir le premier armateur tourné vers la sobriété énergétique, en s'appuyant sur une propulsion principale à la voile. Le Groupe Sogestran, et sa filiale la Cie Maritime Nantaise, rejoint NEOLINE en 2020.

