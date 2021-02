Michelin : Deux nouveaux pneus MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ pour les véhicules moteurs

Recreusable et rechapable, les pneus MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ possèdent également les marquages 3PMSF et M+S, qui témoignent du haut niveau d'adhérence dans toutes les conditions météorologiques, sous la pluie comme sous la neige.

Z et D 315/70 R 22.5 ; Z et D 315/80 R 22.5.

1. -1,1 l/100 km pour les pneus MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z et D 315/70 R 22.5 vs MICHELIN X® MULTI™ et -0,7 l/100 km pour les pneus MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z et D 315/80 R 22.5 vs MICHELIN X® MULTI™

2. -2,84 kg de CO2/100 km pour les pneus MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z et D 315/70 R 22.5 vs MICHELIN X ® MULTI™ Z et D 315/70 R 22.5 ; et -1,8 kg de CO2/100 km pour les pneus MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z et D 315/80 R 22. 5 vs MICHELIN X® MULTI™ Z et D 315/80 R 22.5.

Valeurs certifiées à l'aide de l'outil de calcul VECTO en comparant la consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule tracteur 4x2 standard et d'une semi-remorque 3 essieux (avec neutralisation de l'effet S-T), trajet régional (50 %) et trajet longue distance (50 %), charge de référence standard.

VECTO = Outil de calcul de comparaison de l'énergie du véhicule. Développé par la Commission Européenn avec JRC, IVT et TUV GRAZ, il vise à donner plus d'informations aux clients pour connaître les émissions de CO2 du poids-lourd qu'ils achètent / utilisent, et introduire des seuils pour réduire les émissions. Pour plus d'informations : https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/report-vecto-technology-simulation-capabilities-and-future-outlook

Photos et vidéo disponibles sur :

https://contentcenter.michelin.com:443/portal/shared-board/ae469763-d3d3-4c0b-9e7e-b043283be4e0

Service de Presse Michelin : +33 (0)1 45 66 22 22

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité deses clients, durablement. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologiedestinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 127.000 personnes et exploite 69 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ 200 millions de pneus en 2019. (www.michelin.com).